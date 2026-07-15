Roboterhund als Paketbote: Boston Dynamics will Spot bis zur Haustür schicken

Der Roboterhund Spot soll künftig Pakete vom Lieferwagen bis direkt vor die Haustür tragen. Boston Dynamics zeigt in einem neuen Versuch, wie der vierbeinige Roboter zwei Sendungen übernimmt, durch ein Wohngebiet läuft, Treppen und unterschiedliche Wege bewältigt und die Pakete vorsichtig auf der richtigen Veranda ablegt. Noch ist das nur eine Demonstration. Das Unternehmen sucht jedoch bereits Logistikpartner für einen realen Pilotbetrieb.

Im Mittelpunkt steht die sogenannte letzte Meile und vor allem deren letzte rund 15 Meter. Sortierzentren und große Teile des Transports sind längst automatisiert, doch am Ende muss ein Fahrer jedes Paket aus dem Wagen holen, über Einfahrten tragen und Treppen hinaufbringen. Nach Angaben von Boston Dynamics entfallen Schätzungen zufolge inzwischen mehr als die Hälfte der gesamten Lieferkettenkosten auf diese letzte Etappe. US-Paketdienste sollen dafür rund 90 Milliarden Dollar pro Jahr ausgeben.

Spot soll den Zusteller dabei nicht sofort ersetzen, sondern zunächst als laufender Helfer begleiten. Während der Roboter zwei Pakete ausliefert, könnte der Fahrer weitere Sendungen vorbereiten oder andere Häuser bedienen. Boston Dynamics rechnet vor, dass für jeweils drei von Spot zugestellte Pakete eine zusätzliche Sendung in den Lieferwagen geladen werden könnte. Der Roboter kann zwei Kartons mit Abmessungen von etwa 41 mal 30 mal 25 Zentimetern tragen. Damit sollen mindestens 60 Prozent der durchschnittlichen Pakete eines Lieferwagens abgedeckt werden.

Seine Beine sollen dort den entscheidenden Vorteil bringen, wo kleine Lieferroboter auf Rädern oder Drohnen an Grenzen stoßen. Vorgärten sind nicht normiert: Bordsteine, Treppen, Kies, Schnee, Eis, Mülltonnen, Fahrräder und enge Wege machen jede Zustellung anders. Drohnen können Pakete zwar transportieren, erreichen aber nicht immer sicher die Haustür. Spot soll sich dagegen durch unstrukturierte Umgebungen bewegen und die Sendung gezielt am vorgesehenen Ort ablegen.

Auf dem Rücken trägt der Roboter einen Fördermechanismus mit Stoppsensoren. Dadurch kann er mehrere Pakete nacheinander an verschiedenen Häusern abliefern. Eine kleine ausfahrbare Ablage soll die Fallhöhe beim Absetzen verringern. Die Entwickler testeten die Konstruktion nach eigenen Angaben sogar mit einem Karton Eier. Gleichzeitig soll die Navigation verhindern, dass Spot durch Blumenbeete läuft oder gepflegte Rasenflächen zertritt.

Zu Beginn könnten Fahrer den Roboter noch manuell steuern und dabei Routen speichern. Bei späteren Besuchen bekannter Adressen soll Spot diese Wege selbstständig ablaufen. Für problematische Situationen könnten zunächst Fernbediener bereitstehen, ähnlich wie bei heutigen Robotaxi-Flotten. Langfristig denkt Boston Dynamics sogar über Lieferwagen mit automatischen Greifarmen nach, die Pakete eigenständig auf mehrere Roboter verteilen.

Das Ziel für einen ersten großen Praxistest ist ambitioniert: Spot soll zusammen mit einem Fahrer an fünf Tagen pro Woche jeweils 200 Pakete zustellen. Erst ein solcher Dauereinsatz würde zeigen, ob das spektakuläre Video mehr ist als eine sorgfältig vorbereitete Vorführung. Öffentliche Gehwege sind keine Fabrikhallen. Kinder, Tiere, Passanten, wechselndes Wetter und unvorhersehbare Hindernisse verlangen von einem autonomen System eine deutlich höhere Zuverlässigkeit als eine festgelegte Inspektionsroute in einem Industriebetrieb.

Die Technik könnte Fahrer körperlich entlasten und Lieferungen beschleunigen. Sie wirft aber auch die bekannte Automatisierungsfrage auf: Aus dem helfenden Roboter kann schnell ein Instrument werden, mit dem Unternehmen höhere Vorgaben pro Schicht durchsetzen und Personal einsparen. Ob Spot tatsächlich zum Paketboten wird, entscheidet sich deshalb nicht auf der sonnigen Musterveranda, sondern im Alltag zwischen Zeitdruck, Sicherheit, Kosten und Akzeptanz der Anwohner.