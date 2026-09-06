Rekordwahlbeteiligung. Das ist kein Zufall. Das ist ein Signal.

Um 16 Uhr hatten bereits 65,3 Prozent gewählt. Ohne Briefwahl. Vor fünf Jahren waren es zur gleichen Zeit nur 41 Prozent. Selbst die gesamte Wahlbeteiligung von 2021 mit 60,3 Prozent ist heute schon zwei Stunden vor Schluss übertroffen.

Der Andrang ist die eigentliche Nachricht

Das Land ist nicht plötzlich aus Liebe zur Landespolitik erwacht. Wer jahrelang zu Hause blieb, hält diese Wahl offenbar für wichtig genug, diesmal aufzustehen. Und hier wird es für die AfD interessant. Bei der Bundestagswahl 2025 stieg die Beteiligung auf Rekordniveau. Gleichzeitig verdoppelte die AfD fast ihr Ergebnis. Rund ein Drittel ihrer neuen Wähler kam aus dem Lager der bisherigen Nichtwähler.

Das alte Rezept „hohe Beteiligung hilft den etablierten Parteien“ funktioniert also nicht mehr. Die große Unbekannte sitzt nicht mehr auf dem Sofa. Die Stammwähler der alten Parteien gehen ohnehin zur Wahl. Entscheidend sind jene, die früher keinen Grund mehr sahen, einen Stimmzettel anzufassen.

Wenn diese Menschen nun massenhaft erscheinen, kann die AfD begründete Hoffnung haben, dass diese Stimmen zu ihr fließen. Die Partei hat es demokratisch geschafft bisherige Nichtwähler zu erreichen.

Um 18 Uhr fällt der Vorhang

Wahlbeteiligung ist noch kein Wahlergebnis. Doch 65,3 Prozent um 16 Uhr sind alles andere als gewöhnlich. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die AfD vor ihrem bisher größten Erfolg in Sachsen-Anhalt stehen könnte, strömen ungewöhnlich viele Menschen zu den Urnen.