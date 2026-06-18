„Rechtes Verlegen aufdecken“: Buchhandel wird zur Gesinnungskontrolle

Ein neuer Leitfaden des Bündnisses „Verlage gegen Rechts“ sorgt für politischen Streit. Der unter dem Titel „Rechtes Verlegen aufdecken“ veröffentlichte „Kompass“ richtet sich ausdrücklich an Buchhändler und andere Beschäftigte des Literaturbetriebs. Sie sollen lernen, rechte Verlage, Inhalte, Erzählmuster und Bildsprache zu erkennen und einzuordnen.

Der kulturpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Uwe von Wangenheim, sieht darin einen Versuch, den Literaturbetrieb politisch zu sortieren. Das Netzwerk wolle festlegen, welche Autoren und Verlage als akzeptabel gelten und welche unter Verdacht gestellt werden sollen, erklärte er am Donnerstag.

Der Leitfaden selbst bestreitet, eine „schwarze Liste“ oder einen pauschalen Boykottaufruf zu liefern. Er wolle beim „Sondieren, Hinterfragen und Orientieren“ helfen. Welche Konsequenzen Buchhändler oder Kulturinstitutionen daraus ziehen, bleibe ihnen selbst überlassen. Gleichzeitig fordert das Papier seine Leser auf, rechte Strategien, Narrative, Symbole und Verlagslogos zu erkennen und anschließend „selbstbestimmt Grenzen zu ziehen“.

Wenn ein ideologisch klar positioniertes Bündnis Kriterien dafür formuliert, welche Bücher, Verlage oder Autoren als problematisch gelten, bleibt es nicht bei neutraler Information. Ein solcher Kompass kann zur praktischen Auswahlanleitung werden. Welche Titel werden ausgelegt, welche Autoren eingeladen, welche Verlage bei Veranstaltungen berücksichtigt und welche Bücher möglicherweise gar nicht erst bestellt?

Wangenheim kritisiert insbesondere, dass der Leitfaden die Grenzen zwischen konservativ, rechts und rechtsextrem verwische. Der Kompass fragt tatsächlich selbst, „wo die Grenzen zwischen extrem rechts und irgendwie rechts“ verlaufen. Er beschreibt zudem nicht nur klar extremistische Veröffentlichungen, sondern richtet den Blick ausdrücklich auf vermeintliche Graubereiche, auf Publikumsverlage und auf Autoren, die als „nach rechts offen“ eingeordnet werden.

Damit entsteht ein erhebliches Missbrauchspotenzial. Wo strafbare, volksverhetzende oder menschenverachtende Inhalte vorliegen, ist die Rechtslage klar. Wo jedoch politische Begriffe, Familienbilder, Geschlechtervorstellungen, Ästhetik oder Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen als Warnsignale dienen, droht aus der Extremismusabwehr eine immer breitere Gesinnungsprüfung zu werden.

Besonders heikel ist die Beteiligung öffentlich geförderter Kulturinstitutionen an politisch einseitigen Netzwerken. Wangenheim verweist in seiner Pressemitteilung auf Literaturhäuser und Verlage aus Baden-Württemberg. Auf der aktuell öffentlich abrufbaren Unterstützerliste des Bündnisses waren die von ihm genannten Einrichtungen bei unserer Prüfung allerdings nicht eindeutig zu finden. Seine konkrete Zuordnung lässt sich daher derzeit nicht unabhängig bestätigen.

Der grundsätzliche Einwand bleibt dennoch bestehen: Literaturhäuser, Bibliotheken, Buchhandlungen und Verlage sollten Räume der geistigen Auseinandersetzung sein. Ein Buch muss kritisiert, widerlegt oder abgelehnt werden dürfen. Doch wenn politische Leitfäden darüber entscheiden, welche Stimmen als verdächtig gelten, verschiebt sich die Grenze von der Debatte zur Ausgrenzung.

„Die Aufgabe des Literaturbetriebs besteht darin, Bücher zugänglich zu machen und Diskussionen zu ermöglichen, nicht darin, politische Warnlisten zu erstellen“, erklärte Wangenheim. Baden-Württemberg brauche kulturelle Vielfalt statt ideologischer Gleichschaltung.

Das Bündnis „Verlage gegen Rechts“ versteht sich seinerseits als Zusammenschluss für einen „wachen, vielfältigen und respektvollen Literaturbetrieb“ und gegen Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Antifeminismus und Ableismus. Der Streit dreht sich deshalb weniger um das erklärte Ziel als um die Methode: Wird tatsächlich über extremistische Strukturen aufgeklärt, oder entsteht ein politischer Filter, der immer weiter in das konservative und nonkonforme Spektrum hineinreicht?

Quellen: Pressemitteilung der AfD-Fraktion Baden-Württemberg vom 18. Juni 2026, Leitfaden „Rechtes Verlegen aufdecken“, öffentliche Unterstützerliste des Bündnisses.