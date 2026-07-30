Reparatur wird Pflicht: Was Hersteller ab Freitag nicht mehr blockieren dürfen

Ab Freitag gilt in Deutschland erstmals ein ausdrückliches Recht auf Reparatur für bestimmte Produkte. Hersteller müssen Reparaturen auch nach Ablauf der Gewährleistung ermöglichen, Ersatzteile zugänglich machen und dürfen die Instandsetzung nicht mit Software- oder Hardwaretricks blockieren.

Grundlage ist die EU-Richtlinie 2024/1799, die der Bundestag Ende Juni in deutsches Recht umgesetzt hat. Laut Deutschem Bundestag soll die vorzeitige Entsorgung noch brauchbarer Waren verringert werden. Entscheidet sich ein Kunde während der Gewährleistung für eine Reparatur statt für Ersatz, verlängert sich die Frist einmalig um zwölf Monate.

Außerhalb der Gewährleistung entsteht eine eigenständige Reparaturpflicht des Herstellers. Die Arbeit muss innerhalb eines angemessenen Zeitraums und zu einem angemessenen Preis angeboten werden. Was genau angemessen ist, dürfte allerdings erst die Praxis und wahrscheinlich auch Gerichte klären.

Die Pflicht gilt nicht für jedes Produkt. Erfasst werden vorerst Geräte, für die bereits europäische Vorgaben zur Reparierbarkeit bestehen, darunter Smartphones, Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernseher und Staubsauger. Sitzt der Hersteller außerhalb der EU, muss grundsätzlich der Importeur oder ein Bevollmächtigter die Verpflichtung übernehmen.

Besonders wichtig ist das Verbot technischer Blockaden. Hersteller dürfen eine Reparatur nicht durch gekoppelte Bauteile, Softwaremeldungen oder andere Konstruktionen verhindern, wenn dafür keine sachliche Rechtfertigung besteht. Ersatzteile sollen verfügbar sein. Eine europäische Onlineplattform soll Verbrauchern später helfen, Reparaturbetriebe in ihrer Nähe zu finden.

Damit greift der Gesetzgeber ein Problem auf, das Nutzer geschlossener Gerätesysteme seit Jahren kennen. Selbst große Hersteller liefern nicht automatisch die versprochene Sicherheit: F-NEWS berichtete, dass Apple ein Datenleck bei „E-Mail-Adresse verbergen“ lange kannte. Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit von Geräten immer weiter, etwa durch den von Eltern kritisierten iPad-Zwang an bayerischen Schulen.

Das Recht auf Reparatur ist deshalb grundsätzlich überfällig. Es kann verhindern, dass ein defekter Akku, ein kleines Steuerteil oder eine künstliche Softwaresperre ein ansonsten brauchbares Gerät zu Elektroschrott macht. Es schützt aber nur, wenn Ersatzteile tatsächlich bezahlbar sind und Reparaturpreise nicht knapp unter dem Neupreis liegen.

Die Schwachstelle steckt im Kleingedruckten: begrenzte Produktgruppen, dehnbare Begriffe und eine noch nicht erprobte Durchsetzung. Ab Freitag haben Verbraucher mehr Rechte. Ob daraus wirklich mehr Reparaturen werden oder nur neue Formulare und teure Herstellerangebote, entscheidet sich erst an der Werkbank.