Presserat rügt Suizid-Inszenierung: Sterben darf kein Medienereignis werden

Der Österreichische Presserat hat eine klare Grenze gezogen. Nach seiner Auffassung verstießen Beiträge des „Falter“ über den angekündigten assistierten Suizid des Journalisten und Pädagogen Niki Glattauer gegen Punkt 12 des Ehrenkodex zur Suizidberichterstattung.

Beanstandet wurden demnach eine Titelseite, ein Artikel, ein Podcast und ein Youtube-Video. Der Presserat kritisiert nicht, dass über assistierten Suizid überhaupt berichtet wurde. Er stellt sogar fest, dass sachliche Berichterstattung über rechtliche Voraussetzungen und ethische Fragen von öffentlichem Interesse sein kann. Der Punkt ist ein anderer. Die Veröffentlichung erfolgte wenige Tage vor dem angekündigten Termin, mit öffentlicher Erwartung, konkretem Zeitrahmen und emotionaler Aufladung.

Genau hier wird es gefährlich. Wenn ein geplanter Tod medial wie ein letztes großes Statement inszeniert wird, rückt die sachliche Debatte in den Hintergrund. Aus einem ethischen Grenzthema wird ein Ereignis, dem Publikum und Medienlandschaft entgegenblicken. Der Presserat spricht selbst davon, dass „weniger mehr“ gewesen wäre und auch nur der Anschein eines Spektakels vermieden werden müsse.

Besonders schwer wiegt der Hinweis, dass eine Vorab-Ankündigung auch für den Betroffenen selbst eine Drucksituation erzeugen kann. Wer öffentlich einen Termin nennt, erschwert sich den Rücktritt. Gerade das ist bei solchen Fragen entscheidend. Menschen in schwerster Krankheit brauchen Schutz, Begleitung, Zeit und offene Türen. Sie brauchen keine Bühne, die den letzten Schritt scheinbar zur konsequenten Vollendung einer Erzählung macht.

Der Presserat weist zudem auf die Gefahr der Nachahmung hin. Auch bei assistierten Suiziden könne eine zu wenig zurückhaltende Berichterstattung eine Signalwirkung entfalten. Wenn der Tod als verständlicher, mutiger oder einzig würdevoller Weg dargestellt wird, entsteht ein gefährlicher Sog. Das betrifft nicht nur unheilbar Kranke, sondern auch Menschen in ganz anderen Lebenslagen, die sich durch solche Erzählungen bestätigt fühlen könnten.

Aus Pro-Life-Sicht liegt hier der eigentliche Kern. Würde entsteht nicht dadurch, dass ein Mensch sein Leben beendet. Würde ist dem Menschen gegeben, auch in Krankheit, Abhängigkeit und Schwäche. Eine humane Gesellschaft darf Leidende nicht subtil in Richtung Selbstbeseitigung drängen, sondern muss Palliativmedizin, Hospize, Familie, Seelsorge und echte Begleitung stärken.

Der Presserat bemängelt folgerichtig, dass die Palliativbetreuung im Fall nur kurz vorkam. Genau diese Schieflage prägt die Debatte immer häufiger: Der assistierte Suizid bekommt Schlagzeilen, Bilder, Interviews und Pathos. Die leise, mühsame, liebevolle Begleitung am Lebensende bleibt Randnotiz. Das ist kein Fortschritt, sondern eine Verschiebung des Denkens über den Wert des Lebens.

Medien tragen hier Verantwortung. Wer über Sterben berichtet, berichtet nicht über irgendein Lifestyle-Thema. Er spricht zu kranken, einsamen, verzweifelten und beeinflussbaren Menschen. Deshalb darf aktive Sterbehilfe nicht normalisiert und begleiteter Suizid nicht als würdevoller Königsweg verkauft werden. Die Rüge des Presserats ist ein spätes, aber notwendiges Stoppschild.