Plan B für den Ernstfall: Europa bastelt heimlich an der NATO ohne Amerika

Europa hat still und leise begonnen, sich auf eine Welt ohne amerikanischen NATO-Schutzschirm vorzubereiten – wie das Wall Street Journal in einem Exklusivbericht enthüllt. Das Stichwort lautet „Europäische NATO“: ein Notfallplan, der die bestehenden Strukturen des Bündnisses nutzen soll, um Kommando, Kontrolle und Abschreckung auch dann aufrechtzuerhalten, wenn Washington den Stecker zieht.

Begonnen hat das Ganze schon letztes Jahr, doch richtig Fahrt aufgenommen hat es, seit Trump Dänemark mit der Annexion Grönlands drohte, die Europäer im Iran-Krieg als „Feiglinge“ beschimpfte und die NATO öffentlich als „Papiertiger“ abkanzelte. Auf Truth Social ließ er jüngst verlauten: „NATO WAS NOT ON OUR SIDE, AND IT WON’T BE THERE IF WE NEED THEM AGAIN“ – in Großbuchstaben, versteht sich.

Der Plan sieht vor, mehr Europäer in Schlüsselpositionen der NATO-Kommandostruktur zu hieven und amerikanische Ausrüstung schrittweise durch europäische zu ersetzen. Das wäre ein tiefgreifender Umbau eines Bündnisses, das in Logistik, Geheimdienst und strategischer Führung bis ins Mark auf die USA ausgerichtet ist. Unterstützt wird die Initiative laut WSJ von Großbritannien, Frankreich, Polen, den nordischen Staaten und sogar Kanada.

Besonders pikant: Auch Berlin hat seine Blockadehaltung aufgegeben. Friedrich Merz, der lange gegen eine eigenständige europäische Verteidigungsarchitektur ohne Washington resistiert hatte, macht jetzt aktiv mit. Finnlands Präsident Alexander Stubb formulierte es nüchtern: Die Last werde sich von den USA in Richtung Europa verschieben – das sei keine Spekulation, sondern laufende Praxis.

Im Hintergrund schwelt noch ein anderer Konflikt: Das Weiße Haus erwägt laut Newsweek, US-Truppen aus jenen NATO-Ländern abzuziehen, die Washington im Iran-Krieg die kalte Schulter zeigten. Spanien sperrte den US-Fliegern den Luftraum, Italien blockierte kurzzeitig einen Luftwaffenstützpunkt auf Sizilien, Frankreich knüpfte die Nutzung seiner Basis an Bedingungen, und Deutschland erlaubte sich, Trumps Bombardements öffentlich zu kritisieren. Als Belohnung winken Polen, Rumänien, Litauen und Griechenland – Länder, die sich kooperativer zeigten.

Der frühere US-Admiral James Foggo brachte es im WSJ auf den Punkt: Die Europäisierung der NATO hätte schon viel früher kommen müssen. Dass sie jetzt unter dem Druck eines unberechenbaren amerikanischen Präsidenten passiert, ist weniger ein Zeichen europäischer Stärke als eines kollektiven Erwachens aus einem 75 Jahre alten Sicherheitskomfort.

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