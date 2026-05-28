Bei Spanien fällt uns sofort Urlaub ein: Sonne, Strand, das glitzernde Meer, Sangria, gutes Essen und die pure Entspannung im Lehnstuhl. Es ist das Bild eines unbeschwerten Paradieses, das jährlich Millionen von Touristen anlockt. Doch abseits des Massentourismus, in den ländlichen Regionen und hinter den Mauern abgelegener Fincas, spielt sich Tag für Tag ein unvorstellbares Leid ab. Ein grausames Drama, das die Urlaubsidylle mit tiefem Blutrot überschattet: Der systematische Massenmord an den spanischen Jagdhunden.

Der natürliche Trieb und die beispiellose Sanftmut der Galgos und Podencos werden von den spanischen Jägern auf perfide Weise ausgenutzt. Diese Hunde sind Meister der Jagd, sie fangen Wildkaninchen und anderes Wild mit unglaublicher Präzision und sie bringen die Beute meist lebend im Maul zurück zum Jäger. Doch diese Treue wird mit unvorstellbarer Grausamkeit vergolten. Wer nichts fängt oder wer nicht die gewünschte Leistung erbringt, bekommt schlichtweg kein Futter. Nach der kräftezehrenden Jagd geht es für die geschundenen Tiere ohne Gnade wieder ab in die engen, dunklen Käfige, in Erdlöcher oder an kurze Ketten, wo sie in ihren eigenen Fäkalien stehen müssen.

Und wenn ein Podenco oder ein Galgo älter wird, verletzt ist oder einfach nichts mehr fängt? Was passiert dann mit ihm? Dann wird er weggeworfen wie ein kaputtes Werkzeug. Die Methoden der „Entsorgung“ spiegeln eine absolute Verrohung wider: Tausende dieser Hunde werden erschlagen, erschossen, lebendig in tiefe Schluchten geworfen oder im Nirgendwo an Bäumen erhängt.

Tierschutzverbände aus ganz Europa laufen seit Jahren Sturm gegen diese Barbarei. Doch die spanische Regierung stellt sich taub und schaut bewusst weg. Der Grund dafür ist so simpel wie erschreckend: Die Jäger in Spanien haben eine unbändig mächtige, skrupellose Lobby. Wie tief dieser Einfluss reicht, zeigte sich im Jahr 2023 im neuen spanischen Tierschutzgesetz. Was ein historischer Wendepunkt hätte werden sollen, endete in einem moralischen Offenbarungseid. Unter dem enormen Druck der Jagdverbände wurden ausgerechnet Jagdhunde explizit vom Gesetz ausgenommen! Damit hat die Politik eine Zwei-Klassen-Gesellschaft unter Hunden geschaffen und die brutale Misshandlung staatlich legitimiert. Während der Schoßhund in Madrid geschützt wird, bleibt der arbeitende Podenco auf dem Land rechtloses Freiwild.

Zehntausende von Tierschutzmitgliedern und engagierten Helfern haben jedoch ein Erbarmen. Sie kämpfen unermüdlich gegen diese politische Ignoranz an. Mit privaten Rettungsaktionen lassen sie die schönen und klugen Tiere nach Deutschland bringen, wo sie bei liebevollen Familien endlich eine echte Chance auf ein zweites Leben bekommen. Die Tiertransportfahrzeuge, die an den Rettungsstationen ankommen, bringen oft körperlich verletzte, fast immer aber massiv traumatisierte Tiere. Hunde, die beim Anblick einer erhobenen Hand zusammenzucken, die das Schlafen aus Angst verlernt haben und deren Augen von tiefer Trauer erfüllt sind.

Es dauert oft viele Monate der geduldigen, liebevollen Zuwendung und unendlicher Konsequenz, bis diese geschundenen Seelen wieder zutraulich werden und begreifen, dass von Menschen keine Gefahr mehr droht. Doch wenn das Eis erst einmal gebrochen ist, geschieht ein kleines Wunder: Zum Vorschein kommt ein unvergleichlicher Freund – bildhübsch, unfassbar brav, treu und anschmiegsam. Ein Partner fürs Leben, der trotz allem Schmerz bereit ist, dem Menschen wieder zu vertrauen. Spanien mag ein beliebtes Reiseziel sein, doch solange die Politik die Augen vor diesem Massenmord verschließt, bleibt ein bitterer Beigeschmack im Urlaubsgepäck.