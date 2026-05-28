Die Bundesanwaltschaft meldet eine weitere Festnahme im Zusammenhang mit Waffenbeschaffungen für die ausländische terroristische Vereinigung HAMAS. Der dänische Staatsangehörige Yousif C. wurde am 27. Mai 2026 aufgrund eines Europäischen Haftbefehls nahe Kopenhagen von der dänischen Polizei festgenommen.

Dem Beschuldigten wird unter anderem Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Verstöße gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach Darstellung der Ermittler soll Yousif C. der HAMAS angehören. Im Juli 2025 habe er fünf Pistolen und Munition an den gesondert verfolgten Abed Al G. übergeben. Dieser soll die Waffen kurz darauf an Mohammed A. zum Weitertransport nach Wien ausgehändigt haben.

Der Vorwurf ist brisant: Das Vorgehen habe der Vorbereitung von Mordanschlägen der HAMAS auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa gedient. Damit rückt erneut die Frage in den Fokus, wie weit terroristische Strukturen längst in europäischen Netzwerken verankert sind.

Nach seiner Überstellung nach Deutschland soll der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser entscheidet über die Eröffnung des Haftbefehls und den Vollzug der Untersuchungshaft.