Petition gegen den digitalen Euro: Stoppt das EU-Kontrollgeld

Der digitale Euro ist der Einführung einen Schritt nähergekommen. Nach monatelangen Verhandlungen wurde der Gesetzentwurf zum digitalen Euro am 23. Juni 2026 im Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments angenommen. Nun steht die Abstimmung im Plenum bevor. CitizenGO fordert mit einer Petition, dieses Projekt zu stoppen.

Damit ist der digitale Euro keine bloße Möglichkeit mehr. Die geplante Einführung rückt näher. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments bereiten sich darauf vor, über ein Projekt abzustimmen, das die Zukunft des Geldes in Europa grundlegend verändern könnte.

Der digitale Euro wäre eine zentralisierte digitale Währung, ausgegeben von der Europäischen Zentralbank. Statt Bargeld, das Bürger in der Hand halten, frei ausgeben und privat verwenden können, würde sich ein weiterer Teil des Geldsystems in ein digitales Zentralbanknetz verlagern.

Die Befürworter sprechen von Innovation, Bequemlichkeit und europäischer Zahlungsinfrastruktur. Kritiker sehen darin den Einstieg in ein System, in dem jede Zahlung eine Datenspur hinterlässt, Geldflüsse technisch auswertbar werden und der Zugriff auf Geld immer stärker von digitalen Identitäten, Apps, Banken, Zahlungsdienstleistern und Zentralbanktechnik abhängt.

In der Praxis stehen drei Risiken im Raum: Transaktionen können nachvollziehbar werden, Obergrenzen und Nutzungsbedingungen könnten politisch oder technisch eingeführt werden, und der Zugang zu digitalem Geld könnte eingeschränkt oder blockiert werden. Selbst wenn heute beschwichtigt wird, bleibt die Infrastruktur das eigentliche Problem. Was technisch möglich ist, wird in Krisen oft politisch verlockend.

Brüssel und die EZB betonen gern, der digitale Euro solle Bargeld nicht ersetzen. Doch Bürger erleben seit Jahren, wie Bargeld im Alltag schrittweise zurückgedrängt wird: weniger Filialen, weniger Geldautomaten, Kartenzwang, App-Zahlung, digitale Identität, Plattformkonten. Der digitale Euro würde diese Entwicklung nicht bremsen, sondern ihr eine staatliche Zentralbankspur hinzufügen.

Bargeld ist mehr als eine Zahlungsmethode. Bargeld ist Privatsphäre. Bargeld ist Unabhängigkeit. Bargeld ist Resilienz, wenn Systeme ausfallen. Ohne Bargeld verlieren Bürger die einzige echte Ausweichmöglichkeit außerhalb von Banken, Apps, digitalen IDs, Zahlungsnetzwerken und zentralisierten Systemen.

Das Risiko ist nicht theoretisch. In Kanada wurden während der Corona-Proteste Bankkonten eingefroren. In Vietnam wurden Menschen von Konten ausgesperrt, weil sie keinen Fingerabdruck für den digitalen Ausweis hinterlegen wollten. In Europa zeigte der Stromausfall in Spanien und Portugal, wie schnell elektronische Zahlungen stillstehen können. Karten funktionierten nicht, Geldautomaten fielen aus, Bargeld blieb die letzte funktionierende Reserve.

Trotzdem drängt Brüssel weiter in Richtung eines digitalen, zentralisierten und überwachbaren Finanzsystems. Niemand hat an der Supermarktkasse nach EU-Zentralbankgeld gefragt. Kein Bürger braucht eine neue Währungsschicht, die von Behörden als Fortschritt verkauft wird und am Ende doch mehr Kontrolle als Freiheit bringt.

Ursula von der Leyen und andere EU-Spitzen versuchen, die Debatte zu beruhigen. Sie behaupten, das Digitalgeld werde nicht programmierbar. Kritiker verweisen jedoch darauf, dass bereits automatische Zahlungen und technische Steuerungsmöglichkeiten im Raum stehen. Wer einmal eine zentralisierte Geldinfrastruktur schafft, sollte sich nicht wundern, wenn spätere politische Mehrheiten sie nutzen wollen.

Der digitale Euro bleibt deshalb eine ernste Bedrohung für Eigentum, Datenschutz und die Zukunft des Bargelds. Die Abstimmung im Wirtschaftsausschuss war nur ein Schritt. Nun muss das gesamte Europäische Parlament entscheiden. Genau jetzt muss der öffentliche Druck wachsen.

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition gegen den digitalen Euro und teilen Sie den Mitgliedern des Europäischen Parlaments mit: Nein zum digitalen Euro. Schützen Sie Ihre finanzielle Freiheit. Verteidigen Sie das Bargeld.