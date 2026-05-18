ÖVP-Mercosur-Deal unter Beschuss: FPÖ warnt vor belastetem Fleisch aus Brasilien

Die FPÖ schlägt wegen brasilianischer Fleischimporte Alarm. In einer Aussendung wirft FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz der ÖVP vor, mit ihrer Zustimmung zum Mercosur-Kurs Bauern und Konsumenten gleichermaßen zu verraten. Hintergrund sind Berichte über belastetes Rindfleisch aus Brasilien und eine EU-Entscheidung, nach der Fleischimporte aus Brasilien erst ab 3. September 2026 blockiert werden sollen.

„Wegen ÖVP-Mercosur-Deal jetzt Fleisch mit krebserregenden Hormonen im Supermarkt!“, lautet die Kampfansage Schnedlitz‘. Die FPÖ verweist auf Berichte, wonach im März 2026 rund 63 Tonnen brasilianisches Rindfleisch in europäischen Supermärkten entdeckt worden seien, das mit unerlaubten Stoffen belastet gewesen sein soll. Kontrollen hätten demnach ergeben, dass in Brasilien auch Wachstumshormone eingesetzt würden, die in Österreich und der EU verboten sind.

Tatsächlich gibt es dazu politische und mediale Vorgeschichte. Im EU-Parlament wurde bereits im März in einer schriftlichen Anfrage auf RASFF-Meldungen verwiesen, nach denen in Rindfleischchargen aus Brasilien 17β-Östradiol gefunden worden sein soll. Diese Substanz ist in der EU im Zusammenhang mit wachstumsfördernder Anwendung bei Nutztieren seit Jahren hochumstritten und verboten. In der Anfrage ging es ausdrücklich um die Frage, wie hormonbelastetes Fleisch trotz bestehender Kontrollen in die EU gelangen konnte.

Parallel dazu berichteten Euronews und die Associated Press, dass die EU brasilianische Fleischimporte ab September stoppen will. Offizieller Auslöser ist demnach, dass Brasilien aus Sicht der EU nicht ausreichend nachgewiesen habe, dass seine Tierprodukte den europäischen Regeln zum Verbot antimikrobieller Wachstumsförderer über das ganze Tierleben hinweg entsprechen. Betroffen wären unter anderem Rindfleisch, Geflügel, Eier, Aquakulturprodukte, Honig und Därme.

Genau hier setzt die FPÖ-Kritik an. Schnedlitz nennt es „irre“, dass gefährdete oder nicht EU-konforme Ware erst nach dem Sommer gestoppt werden soll. „Das ist doch niemandem erklärbar, dass hier Fleisch eingeführt wird, das Krebs hervorrufen kann, und es dann aber über einhundert Tage – bis nach dem Sommer und dem Ende von Grillsaison und Co – dauert, bis das Importverbot greift“, so der FPÖ-Politiker.

Sein politisches Ziel ist klar: Die Verantwortung soll bei der ÖVP landen. Schnedlitz spricht von einem Verrat an Bauern und Konsumenten und verweist auf den nach wie vor bestehenden österreichischen Parlamentsbeschluss gegen das Mercosur-Abkommen. Trotzdem habe ÖVP-Kanzler Stocker in Brüssel dem Abkommen zugestimmt. Die Bauern würden beruhigt, während die ÖVP in Europa genau jene Marktöffnung mittrage, vor der man im Inland angeblich warne.

Die Kritik trifft einen wunden Punkt. Denn Mercosur ist nicht nur ein Handelsabkommen, sondern ein Symbol. Auf der einen Seite stehen österreichische und europäische Bauern, die strenge Regeln zu Tierhaltung, Arzneimitteleinsatz, Rückverfolgbarkeit und Produktionskosten erfüllen müssen. Auf der anderen Seite stehen Importe aus Regionen, in denen andere Standards, andere Kontrollen und andere Kosten gelten. Wenn dann ausgerechnet kurz nach dem Mercosur-Schub ein Streit über brasilianisches Fleisch und EU-Sicherheitsregeln hochkocht, wirkt die politische Beruhigungsrhetorik hohl.

Aus Sicht der EU ist die Sache formal klar: Wer nicht nachweisen kann, dass die europäischen Regeln eingehalten werden, fliegt von der Liste der zugelassenen Lieferländer. Aus Sicht der Konsumenten bleibt aber die unangenehme Frage, warum der Stopp erst ab September greifen soll. Wenn ein Produkt nicht sicher genug ist, warum darf es dann noch durch den Sommer in den europäischen Markt?

Die FPÖ fordert daher ein sofortiges Handeln der österreichischen Regierung. Produkte, die gesundheitsgefährdend oder nicht EU-konform seien, müssten sofort aus Supermärkten und Lokalen verschwinden, nicht erst in hundert Tagen. Schnedlitz ruft die Konsumenten zugleich auf, Fleisch aus Österreich zu kaufen.

Das mag parteipolitisch zugespitzt sein, aber der Kern ist schwer wegzuwischen. Wenn heimische Bauern unter strengeren Regeln produzieren müssen, während importierte Konkurrenz später wegen genau solcher Regelverstöße gestoppt wird, ist das kein Detailproblem. Es ist die praktische Frage, ob europäische Standards nur auf dem Papier gelten oder auch im Supermarktregal.

Quellen: FPÖ/OTS-Aussendung OTS0015 vom 17. Mai 2026, Euronews, Associated Press, EU-Parlament Anfrage E-000884/2026 und E-000908/2026, Brussels Signal