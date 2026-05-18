Neue Gentechnik im Essen: Die EU nennt es Innovation — Verbraucher sollen es nicht mehr sehen

Der EU-Rat hat neue Regeln für sogenannte neue genomische Techniken beschlossen. Laut Rat der Europäischen Union soll damit die europäische Landwirtschaft wettbewerbsfähiger, nachhaltiger und widerstandsfähiger gegen Klimafolgen werden. Hinter dieser schönen Brüsseler Sprache steckt jedoch ein harter Punkt: Ein Teil gentechnisch veränderter Pflanzen soll künftig für Verbraucher nicht mehr als solcher gekennzeichnet werden.

Es geht um Pflanzen, die mit neuen genomischen Techniken, kurz NGT, verändert werden. Dazu zählen Verfahren wie gezielte Mutagenese oder Cisgenese, also Eingriffe, bei denen die DNA einer Pflanze präziser verändert werden kann als bei klassischer Gentechnik. Die EU unterscheidet künftig zwischen zwei Kategorien. NGT-2-Pflanzen mit komplexeren Veränderungen bleiben weitgehend unter dem bisherigen Gentechnikrecht, inklusive Risikoprüfung und Kennzeichnung. NGT-1-Pflanzen hingegen sollen als mit konventioneller Züchtung vergleichbar gelten.

Genau dort liegt der politische Sprengstoff. Der Rat schreibt offen: NGT-Pflanzen und Erzeugnisse der Kategorie 1 müssen nicht gekennzeichnet werden, außer es handelt sich um Saatgut oder anderes Pflanzenvermehrungsmaterial. Anders gesagt: Der Landwirt soll es wissen können. Der Verbraucher an der Supermarktkasse nicht unbedingt.

Das Europäische Parlament formulierte es in einer Bürgerantwort noch klarer. Produkte aus Pflanzen, die als vergleichbar mit natürlichen oder konventionellen Pflanzen gelten, also NGT-1, sollen von den GMO-Kennzeichnungspflichten für Verbraucher ausgenommen werden. Kennzeichnung bleibt demnach bei Saatgut vorgeschrieben, damit Landwirte eine Wahl treffen können. Für Lebensmittel im Regal gilt diese Wahlfreiheit aber gerade nicht im gleichen Maß.

Die EU verkauft das als Modernisierung. NGT-Pflanzen könnten dürreresistenter sein, weniger Pestizide brauchen, Erträge sichern, Nährstoffe verbessern und Forschung sowie kleine Züchter entlasten. Das soll vernünftig klingen, in Zeiten von angeblichem Klimastress, globalem Preisdruck und Abhängigkeiten bei Saatgut und Importen.

Doch die entscheidende Frage lautet nicht nur: Ist es sicher? Die Frage lautet auch: Wer entscheidet, was der Bürger wissen darf? Wenn die EU überzeugt ist, dass neue genomische Techniken so harmlos und nützlich sind, warum soll dann auf dem Endprodukt nicht einfach stehen dürfen, dass NGT eingesetzt wurde?

Kritiker wie die European Non-GMO Industry Association sehen genau darin den Skandal. Sie warnen, dass Kategorie-1-NGTs für Verbraucher und Lebensmittelwirtschaft praktisch unsichtbar würden. Risikoprüfung, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung würden für diese Gruppe weitgehend entfallen. Nur Saatgut müsse markiert werden, damit gentechnikfreie Lieferketten überhaupt eine Chance hätten, sich zu schützen.

Brüssel argumentiert, NGT-1-Pflanzen könnten auch natürlich oder durch konventionelle Züchtung entstehen. Das mag im Einzelfall stimmen. Aber politisch ist es ein Taschenspielertrick: Wenn das Ergebnis angeblich gleichwertig ist, soll der Weg dorthin plötzlich keine Rolle mehr spielen. Für viele Verbraucher spielt er aber sehr wohl eine Rolle. Menschen kaufen Bio, regional, gentechnikfrei oder konventionell nicht nur wegen chemischer Endanalysen, sondern wegen Vertrauen, Produktionsweise und Transparenz.

Besonders pikant: In der ökologischen Produktion bleiben NGTs verboten. Das zeigt, dass selbst die EU nicht so tut, als sei das Thema völlig belanglos. Für Bio bleibt die Grenze erhalten. Für den normalen Verbraucher im Supermarkt soll sie dagegen unsichtbarer werden.

Auch die Patentfrage bleibt heikel. Die EU verspricht Schutzmechanismen gegen Marktkonzentration und will die Auswirkungen von Patenten beobachten. Kritiker warnen dennoch, dass große Saatgut- und Biotech-Konzerne profitieren könnten, während kleinere Züchter und Bauern stärker in Abhängigkeiten geraten. Wenn eine Pflanze rechtlich wie konventionell behandelt wird, aber technologisch patentnah bleibt, entsteht ein sehr bequemes Spielfeld für die Industrie.

Das Problem ist also nicht nur Gentechnik. Das Problem ist Vertrauen. Europa hat seinen Bürgern jahrzehntelang erzählt, bei Gentechnik gelte Vorsorge, Kennzeichnung und Wahlfreiheit. Nun wird ein Teil dieses Versprechens mit einem neuen Begriff umverpackt. Nicht mehr GMO, sondern NGT. Nicht mehr Gentechnik im klassischen Sinn, sondern Innovation. Nicht mehr Kennzeichnung am Produkt, sondern Information irgendwo in der Kette.

Wenn Brüssel wirklich glaubt, dass neue genomische Techniken die Zukunft der Landwirtschaft sind, bräuchte es keine Angst vor einem klaren Hinweis auf der Packung haben. Wer Transparenz bewusst vermeidet, darf sich über Misstrauen nicht wundern.

Quellen: Rat der Europäischen Union, Europäisches Parlament/EPRS, EU-Kommission, European Non-GMO Industry Association, AP