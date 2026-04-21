Österreich: Wirtschaftsbund will Gewerbediesel einführen, um Inflationswelle zu stoppen

Der Wirtschaftsbund Österreich macht Druck: Die rasche Einführung eines Gewerbediesels sei notwendig, um heimische Betriebe zu entlasten und eine neue Inflationswelle abzuwenden – so das klare Signal aus Wien. Hinter der Forderung stehen neben dem Wirtschaftsbund auch die Spitze der Wirtschaftskammer Österreich sowie große Branchen, die den politischen Druck koordiniert erhöhen.

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf bringt es auf den Punkt: Treibstoffkosten seien ein zentraler Preistreiber entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Transport über die Produktion bis zum Endverbraucher. Wer jetzt nicht handle, riskiere steigende Preise und erneute Belastungen für Unternehmen wie Konsumenten. Konkret gefordert wird eine befristete Aussetzung oder Senkung der CO₂-Bepreisung sowie eine Absenkung der Mineralölsteuer auf EU-Mindestniveau. Beides zusammen soll Wettbewerbsfähigkeit stärken, Versorgungssicherheit stabilisieren und preisdämpfend wirken.

Was auffällt: Der Vorstoß kommt nicht aus dem Nichts. Österreich kämpft mit einer Wirtschaftslage, die wenig Spielraum lässt – und die CO₂-Bepreisung, politisch einst als Klimainstrument verkauft, entpuppt sich in der Praxis zunehmend als Kostentreiber für genau jene Branchen, die das Land am Laufen halten. Dass ausgerechnet der Wirtschaftsbund – traditionell ÖVP-nah – nun laut und koordiniert auf eine Steuersenkung drängt, zeigt: Der Druck aus der Wirtschaft ist real, und er wächst.

Die Forderung ist technisch simpel, politisch aber heikel: Ein Gewerbediesel würde bedeuten, dass eine Steuer, die ursprünglich als Lenkungsmaßnahme für mehr Klimaschutz eingeführt wurde, faktisch teilweise zurückgedreht wird. Die Frage, die die Politik beantworten muss, lautet nicht ob der Druck stimmt – sondern ob sie den Mut hat, Fehler zu korrigieren, bevor die nächste Preisspirale dreht.