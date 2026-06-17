Norwegen erwacht: Tausend Menschen beim Marsch für das Leben und gegen den Zeitgeist

Zum ersten Mal seit 40 Jahren sind in Norwegen wieder Menschen öffentlich für den Schutz des ungeborenen Lebens auf die Straße gegangen. Rund 1.000 Teilnehmer trotzten am Samstag in Oslo Regen und Wind beim Marsch für das Leben – laut Catholic News Agency der erste derartige Marsch seit 1986, als er noch von teils gewalttätigen Gegenprotesten begleitet wurde. Dieses Mal: Stille auf der Gegenseite. „Wir durften in Frieden marschieren“, sagte Ragnhild Helena Aadland Høen von der norwegischen Bischofskonferenz.

40 Jahre nach Norwegens letztem Marsch für das Leben trotzten am Samstag rund 1.000 Lebensrechtler Regen und Wind, um in Oslo öffentlich für den Schutz des ungeborenen Lebens einzutreten.https://t.co/0dLfKgYmr2 — CNA Deutsch (@CNAdeutsch) June 16, 2026

Der Zug führte durch die Osloer Innenstadt und endete vor dem Parlament, wo Redner aus Medizin, Kirche und Politik sprachen. Transparente mit Aufschriften wie „Eine Stimme für die Stimmlosen“ und „650.000 seit 1978″ – die Zahl der Abtreibungen seit der Gesetzesliberalisierung – machten die Botschaft unmissverständlich. Zum Abschluss sang die Menge gemeinsam „Navnet Jesus“, Norwegens bekanntestes christliches Kirchenlied.

Organisiert wurde der Marsch von der Pro-Life-Organisation Velg Livet. Deren Leiterin Cecilie Marie Røinås nennt als direkten Auslöser die jüngste Ausweitung des norwegischen Abtreibungsrechts: „Wir wollen zeigen, dass es in unserer Generation viele gibt, die bereit sind, sich für das ungeborene Leben einzusetzen.“ Auffällig: Der Marsch wurde maßgeblich von Menschen Anfang 20 getragen – kein Relikt einer vergangenen Debatte, sondern eine neue Generation, die sich das Thema wieder zu eigen macht.

Konfessionelle Trennlinien spielten keine Rolle. Katholiken, Lutheraner, Pfingstler und Evangelikale marschierten Seite an Seite. Høen nannte diese Einheit „eines der hoffnungsvollsten Zeichen im heutigen Norwegen“. Bischof Fredrik Hansen von Oslo sieht dahinter einen tieferen Wandel: Das Interesse am Christentum wachse, besonders unter Jungen – bemerkenswert für ein Land, das international eher für seinen Säkularismus bekannt ist.

Politisch bleibt die Lage dennoch schwierig. Ingrid Olina Hovland, Chefin des Jugendflügels der norwegischen Christdemokraten, räumte offen ein, dass Pro-Life-Politiker im Parlament in der Minderheit sind und regelmäßig anecken. Ihre Kritik: Die öffentliche Debatte kreise fast ausschließlich um Frauenrechte und Gesundheitsversorgung – die moralische Frage nach dem Status des ungeborenen Lebens werde systematisch ausgeklammert. Und das ausgerechnet in einem der reichsten Sozialstaaten der Welt, wo das Argument der wirtschaftlichen Not besonders schwer zu halten ist.

Ob Oslo 2026 der Auftakt zu einer dauerhaften Bewegung war, wird sich zeigen. Geplant ist, den Marsch künftig jährlich zu veranstalten.