Nein zur Zwangs-Organspende! Lauterbach will stillschweigend eure Organe! F-NEWS sagt: Finger weg!

Die Bürgerinitiative CitizenGO warnt vor einem neuen Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er will die sogenannte Widerspruchslösung (Opt-out) bei der Organspende einführen.

Das bedeutet: Jeder Bürger wird automatisch zum Organspender erklärt, es sei denn, er hat sich aktiv in ein digitales Register eingetragen und widersprochen. Wer schweigt, dessen Organe gehören dem Staat.

Das ist keine harmlose Reform. Das ist ein massiver Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung. F-NEWS lehnt die Widerspruchslösung, die Ausweitung der Hirntod-Definition und jede Form von Zwangs-Organspende klar ab.

Jetzt unterzeichnen und ein Zeichen setzen:

→ Hier zur Petition von CitizenGO

Der Tweet von CitizenGO_DE fasst es treffend zusammen:

Lauterbach plant die glatte Erpressung: Entweder, Sie holen sich den digitalen Ausweis und die Ausweis-App und tragen sich damit in ein digitales Nicht-Spender-Register ein, oder Sie sind im Falle eines Falles zur Organspende freigegeben.



Deshalb nein zur Zwangs-Organspende!… https://t.co/wkFijFlYEa — CitizenGO Deutschland (@CitizenGO_DE) June 22, 2026

Wir fordern: Finger weg von unseren Organen. Nur wer sich freiwillig und ausdrücklich dafür entscheidet, darf Organe spenden. Alles andere ist staatliche Übergriffigkeit.