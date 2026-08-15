Nach Plagiatsvorwürfen: Ex-Cambridge-Professor Jason Arday tot aufgefunden

Der frühere Cambridge-Professor Jason Arday ist am Freitag tot in einer Wohnung im Londoner Stadtteil Battersea aufgefunden worden. Wie die Associated Press berichtet, wurde der 41-Jährige am Nachmittag leblos entdeckt und noch vor Ort für tot erklärt.

Die Metropolitan Police stufte den Tod als unerwartet ein. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nach derzeitigem Stand nicht. Die Ermittlungen laufen, die Unterlagen sollen einem Gerichtsmediziner vorgelegt werden. Zur Todesursache machten die Behörden keine Angaben.

Arday hatte erst in der vergangenen Woche seine Professur an der University of Cambridge niedergelegt. Vorausgegangen waren öffentliche Plagiatsvorwürfe sowie Fragen zu Angaben in seinem Lebenslauf. Die Universität hatte eine Untersuchung nach dem Bekanntwerden neuer Informationen angekündigt. Arday bestritt laut AP, fremde Texte übernommen zu haben, räumte jedoch Fehler in seiner Doktorarbeit ein.

Cambridge-Vizekanzlerin Deborah Prentice erklärte, die Universität sei zutiefst erschüttert. Arday war 2023 im Alter von 37 Jahren als Professor für Soziologie der Bildung berufen worden und wurde in britischen Medien als jüngster schwarzer Professor der Universität gefeiert. Seine steile Karriere machte ihn international bekannt. Mit seinem Tod endet auch die von Cambridge eingeleitete Prüfung.