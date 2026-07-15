Am Bahnhof Ruhpolding hat ein Mann mit einem Messer am Mittwochmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die „Junge Freiheit“ unter Berufung auf Videoaufnahmen und Zeugen berichtet, soll der Mann Passanten mit gezückter Klinge verfolgt und Stichbewegungen ausgeführt haben. Schulkinder flüchteten demnach in eine nahe Bäckerei. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Der Vorfall begann den Schilderungen zufolge in einem Regionalzug. Dort soll sich der Mann auffällig verhalten, eine Zugbegleiterin weggestoßen und anschließend ein rund 15 Zentimeter langes Messer gezogen haben. Am Bahnhof eskalierte die Lage weiter. Auf den Aufnahmen ist laut Bericht zu sehen, wie der Bewaffnete hinter mehreren Menschen herläuft und in Richtung eines Mannes sticht.

Die Polizei war binnen weniger Minuten vor Ort und nahm den Verdächtigen fest. Eine dpa-Meldung bestätigt den Messervorfall im Regionalzug, den größeren Polizeieinsatz und eine Betreuungsstelle in der Turnhalle der örtlichen Grundschule. Weil sich das Geschehen am Bahnhof abspielte, ist auch die Bundespolizei beteiligt.

Nach Angaben der „Jungen Freiheit“ handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Afghanen. Er soll Asylbewerber und bereits polizeibekannt sein. Diese weitergehenden Angaben waren zunächst nicht behördlich bestätigt. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Bedrohung; nähere Informationen zu Identität, Aufenthaltsstatus und Tatablauf wurden für den Tagesverlauf angekündigt.

Dass Schulkinder vor einem bewaffneten Mann Schutz suchen müssen, darf nicht als nächste beiläufige Polizeimeldung abgehakt werden. Sollten sich die Angaben zu Aufenthaltsstatus und Vorbelastung bestätigen, müssen die Behörden offenlegen, weshalb der Mann sich im Land befand und warum von ihm offenbar weiterhin eine Gefahr ausgehen konnte. Die Bürger haben Anspruch auf vollständige Aufklärung und klare Konsequenzen – nicht auf die nächste Beschwichtigung.