Meta verkauft Aktien an einen arabischen Fonds – was passiert mit den Nutzerdaten?

von Klaus Neumann

Meta investiert viele Milliarden Euro in neue Rechenzentren und weitere KI-Infrastruktur. Das Unternehmen möchte seine Computer deutlich leistungsfähiger machen.

Es wurde bekannt, dass Mark Zuckerberg plant, Meta-Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar an den Investmentfonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Mudbada zu verkaufen, um den weiteren Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu finanzieren.

Deshalb beobachten viele Menschen neue Entwicklungen bei Meta besonders kritisch. Die Nutzer fragen sich: Sind meine persönlichen Daten sicher? In den vergangenen Jahren gab es bei Meta mehrere bekannte Datenschutz- und Sicherheitsvorfälle. So wurden zum Beispiel Datensätze mit Informationen von Millionen Nutzerinnen und Nutzern öffentlich bekannt. Außerdem steht das Unternehmen immer wieder in der Kritik, weil persönliche Daten nicht ausreichend geschützt oder ohne ausreichende Transparenz genutzt werden.

Falls personenbezogene Daten in andere Länder übertragen werden, können Unterschiede bei Datenschutzgesetzen, staatlichen Zugriffsrechten und der Durchsetzung von Datenschutz bestimmte Risiken mit sich bringen.

Entscheidend ist, dass Meta offenlegt, wie Daten verarbeitet werden, wo sie gespeichert werden und welche Schutzmaßnahmen gelten. Gerade weil das Unternehmen in der Vergangenheit Datenschutzprobleme hatte, werden viele Menschen den weiteren Ausbau der KI aufmerksam beobachten.