Marc Friedrich: Zwischen Systemkollaps und Hoffnung – Bitcoin als digitale Liebe

Marc Friedrich, siebenfacher Spiegel-Bestseller-Autor und Finanzberater, sieht uns am Ende eines großen Zyklus. In einem ausführlichen Gespräch mit Robin von „Intelligent & Radikal“ beschreibt er die aktuelle Zeit als spirituellen Kampf zwischen Gut und Böse – gepaart mit dem Zusammenbruch des Systems.

Die traditionelle Familie (Mann, Frau, Kinder) sei die Grundlage der Menschheit und der Evolution. Sie werde seit Jahrzehnten systematisch angegriffen – durch 78 Geschlechter, Karriere-Propaganda und die Verteufelung der Mutterschaft. Deutschland sterbe aus. Die Geburtenrate liege bei 1,36 bis 1,7, dabei wären 2,1 nötig, um stabil zu bleiben. In drei Generationen seien diese Völker praktisch verschwunden.

Die Energiepolitik der Grünen sei der größte Fehler. Statt Kernkraft, Fracking und heimischer Kohle setze man auf wetterabhängige Energien, die ohne Speicher zu extremen Preisschwankungen führen. Die aktuelle Hitzewelle zeigt das erneut: Kernkraftwerke müssen wegen zu warmer Flüsse gedrosselt werden, die Preise schießen auf über 600 Euro pro Megawattstunde.

Friedrich sieht in Bitcoin die große Hoffnung. Er nennt es „Jesus 2.0“ und „digitale Liebe“. Es sei das härteste, demokratischste und neutralste Geld, das je erfunden wurde – frei von menschlicher Korruption und Inflation. Wer das Gold hat, macht die Regeln. Bitcoin sei digitales Gold auf Steroiden.

Die Lösung für die Zukunft liege nicht in immer mehr Staat und Propaganda, sondern in Wahrheit, echten menschlichen Beziehungen und harten Vermögenswerten. Die Familie, die Kernenergie und Bitcoin seien die drei Säulen, auf denen eine neue, stabile Zeit gebaut werden könne.

Quelle: Marc Friedrich im Gespräch mit „Intelligent & Radikal“, 23. Juni 2026 (YouTube: Between System Collapse and Hope)