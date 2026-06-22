Madenmehl unters Essen? Weißwurst wird zum Versuchslabor der Ernährungswende

Ausgerechnet die Weißwurst soll zum Träger der nächsten Ernährungswende werden. Wie Euronews und der Bayerische Rundfunk berichten, entwickelt ein Forscherteam am Campus Kulmbach der Universität Bayreuth eine Wurst, bei der ein Teil von Fleisch und Fett durch Pulver aus Mehlwürmern ersetzt wird.

Die neue Variante bleibt ein Fleischprodukt. Zu Zwiebeln, Gewürzen und Petersilie kommen pulverisierte und gefrorene Mehlwürmer, das Brät wird anschließend wie gewohnt in Schweinedarm gefüllt. Nach Angaben des BR haben die Forscher bislang zwischen zehn und zwanzig Prozent des Fettanteils durch Insektenmehl ersetzt. Je höher der Anteil, desto dunkler und gräulicher wird die vermeintliche Weißwurst.

Offiziell geht es um weniger Fett, mehr Protein und einen besseren Nutri-Score. Doktorand Solomon Nkaka will nach Darstellung von Euronews zeigen, dass Insekten „ökologisch sinnvoll“, ernährungsphysiologisch hochwertig und problemlos in vertraute Lebensmittel integrierbar seien. Das Projekt wird von der Simon-Nüssel-Stiftung gefördert. Bislang handelt es sich um Grundlagenforschung; ob das Produkt jemals regulär verkauft wird, ist offen.

Bemerkenswert ist weniger die einzelne Versuchswurst als die Sprache hinter dem Projekt. Lehrstuhlinhaberin Janin Henkel-Oberländer erklärt, die Transformation des Ernährungssystems sei nicht aufzuhalten. Forschungsvorhaben sollen ausdrücklich dazu beitragen, die geringe Akzeptanz von Insektennahrung zu überwinden. Der Widerstand der Verbraucher erscheint in dieser Logik nicht als legitime Geschmacksentscheidung, sondern als Hemmschwelle, die durch das Einbauen in bekannte Produkte gesenkt werden soll.

Genau hier beginnt das Unbehagen. Niemand wird derzeit gezwungen, eine Mehlwurm-Weißwurst zu essen. Insektenbestandteile müssen in der Zutatenliste gekennzeichnet werden, und zugelassene Produkte dürfen erst nach einer Sicherheitsprüfung auf den Markt. Auch mögliche allergische Reaktionen müssen kenntlich gemacht werden. Von heimlich untergemischtem Madenmehl kann bei korrekt deklarierten Produkten also keine Rede sein.

Trotzdem ist die politische Richtung erkennbar: Klassische Fleischprodukte gelten als ökologisches Problem, während Insekten als ressourcenschonende Proteinquelle für eine wachsende Weltbevölkerung beworben werden. Statt den Menschen einfach eine zusätzliche Wahlmöglichkeit anzubieten, sprechen Wissenschaftler und Medien zunehmend von einer notwendigen Transformation, die auch „in unseren Köpfen“ stattfinden müsse.

Das gemeine Volk soll sich offenbar daran gewöhnen, dass aus Larven gewonnenes Pulver künftig in Brot, Nudeln, Riegeln, Gebäck oder Fleischprodukten landet, während traditionelle Ernährung immer stärker unter Klima- und Nachhaltigkeitsvorbehalt gestellt wird. Noch ist die Insekten-Weißwurst ein Laborprodukt. Doch genau im Labor beginnt die Normalisierung: erst als Experiment, dann als gesündere Alternative und irgendwann womöglich als vermeintlich selbstverständlicher Bestandteil des Supermarktregals.

Wer Mehlwürmer essen möchte, soll das tun dürfen. Ebenso selbstverständlich muss aber das Recht bleiben, solche Produkte abzulehnen, ohne als rückständig oder verantwortungslos behandelt zu werden. Ernährung ist mehr als eine optimierte Proteinbilanz. Sie ist Kultur, Geschmack und persönliche Entscheidung. Die Weißwurst muss nicht zum pädagogischen Transportmittel einer von oben verkündeten Ernährungswende werden.