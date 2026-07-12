Live: Pressekonferenz zum Psychiatrieskandal Thomas Krebs

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Symbolbild: Presseunterlagen vor einem Klinikflur zum Psychiatriefall Thomas Krebs
Symbolbild: Pressekonferenz und Akten im Psychiatriefall.

Gestern veranstalteten Unterstützer eine Pressekonferenz zum Fall Thomas Krebs. Der Patient befindet sich bereits seit mehreren Jahren in der Einrichtung, wobei es wiederholt zu gerichtlichen Auseinandersetzungen um Lockerungen und Entlassungsperspektiven gekommen ist. Berichte von Betroffenen und Unterstützern beschreiben Herausforderungen bei der Behandlung und Unterbringung, während die Klinik ihre Vorgehensweise als fachlich begründet darstellt. Die Pressekonferenz aus Goldbach soll weitere Einblicke in den aktuellen Stand geben.

Rechtlich vertreten wird Thomas Krebs von der renommierten Anwaltskanzlei Hanna Henning. Bürovorsteher Thomas Henning erläuterte den Fall eingehend. Hier das komplette Video der Veranstaltung.

Original Schriftsatz zur Pressekonferenz im Fall Thomas Krebs in Goldbach, am 11.07.2026! „Die Fassade der Rechtsstaatlichkeit und das Karlsruher Machtwort!“
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Gerd Peters – Gesundheitsreporter mit Schlagseite zu alternativer Medizin.

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