Science.org und CERN höchstpersönlich melden ehrgeizige Pläne: Der Large Hadron Collider (LHC) beendet 2026 seine finale Datennahme vor dem dritten Long Shutdown (LS3), um zum High-Luminosity LHC aufzurüsten, während der Future Circular Collider (FCC) mit 91 Kilometern Umfang und Milliardenkosten als nächster Super-Kollider vorangetrieben wird. Kritiker sehen in dieser Hochenergie-Eskalation nicht nur wissenschaftlichen Ehrgeiz, sondern ein riskantes Spiel mit Kräften, die weit über unser Verständnis hinausgehen – genau die Punkte, an denen Verschwörungstheoretiker ansetzen. Drei zentrale Narrative dominieren die Debatte und werden in Online-Communities detailliert ausgeführt.

Die erste große Theorie dreht sich um das Öffnen von Portalen zu anderen Dimensionen oder sogar zur Hölle: Anhänger behaupten, die extremen Teilchenkollisionen im LHC würden Risse im Raum-Zeit-Gefüge erzeugen, durch die Wesen aus parallelen Realitäten oder dämonische Entitäten eindringen könnten. Sie verweisen auf Rituale-ähnliche Zeremonien am CERN-Gelände und auf angebliche „Ghost“-Phänomene oder plötzliche Energie-Anomalien, die als Beweis für interdimensionalen Verkehr gewertet werden.

Die zweite Theorie warnt vor der Erzeugung mikroskopischer Schwarzer Löcher, die theoretisch die Erde verschlingen oder destabilisieren könnten. Trotz CERNs Beteuerungen, dass solche Löcher instabil und harmlos seien, fürchten Kritiker, dass höhere Energien bei HL-LHC und FCC unkontrollierbare Kettenreaktionen auslösen und unser Planet in einem kosmischen Desaster enden könnte.

Die dritte prominente Erzählung ist der Mandela-Effekt als Beweis für Realitätsmanipulation: Millionen Menschen berichten von kollektiven falschen Erinnerungen – etwa an falsche Markennamen, historische Ereignisse oder Filmzitate –, die angeblich durch CERN-Experimente verursachte Timeline-Verschiebungen oder das Verschmelzen paralleler Universen entstanden sind. Theoretiker sehen hier direkte Spuren, dass der Kollider nicht nur Teilchen, sondern das Gewebe unserer Realität selbst verändert hat. Wertfrei zusammengefasst kreisen diese Narrative um fundamentale Ängste vor unkontrollierbaren Konsequenzen der Hochenergiephysik, die in Foren und Videos seit Jahren immer neue Nahrung finden, während offizielle Stellen sie als harmlose Missverständnisse abtun. Ob purer Zufall oder doch ein Funke Wahrheit in den Warnungen steckt, die Pläne für immer mächtigere Maschinen heizen die Diskussion um Risiken, Ethik und verborgene Agenden weiter an. Die Öffentlichkeit sollte genau hinschauen, bevor die nächsten Milliarden fließen.

🚨 CERN IS SHUTTING DOWN NEXT WEEK — AND PEOPLE ARE STARTING TO PANIC



On June 29, CERN’s Large Hadron Collider is scheduled to shut down until 2030.



And people are starting to notice a pattern.



CERN first fired up in 2008.

Within days, Wall Street collapsed and the world was… pic.twitter.com/A6m9tPg6kU — HustleBitch (@HustleBitch_) June 20, 2026