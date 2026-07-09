Lagarde jubelt: Digitaler Euro kommt – die totale Überwachung der Bürger wird Realität!

Wie Christine Lagarde auf X verkündet, begrüßt sie den Beschluss des EU-Parlaments, dass der Euro – ob bar oder digital – künftig überall im Euroraum akzeptiert werden muss. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank sieht darin offenbar einen Fortschritt, während Kritiker das als weiteren Schritt in Richtung eines gläsernen Bürgers entlarven.

Statt echter Wahlfreiheit und dem Schutz des Bargelds treibt die EU-Elite mit Lagarde an der Spitze ein zentralisiertes Kontrollinstrument voran, das die letzten Reste finanzieller Privatsphäre auslöschen soll. Der digitale Euro ist kein harmloses Zahlungsmittel, sondern ein Werkzeug, mit dem Transaktionen in Echtzeit überwacht, Limits verhängt und unliebsame Bürger oder Unternehmen ausgeschlossen werden können. Während Lagarde von „Freiheit der Wahl“ faselt, zeigen die technischen Pläne und die massiven Proteste in den Kommentaren unter ihrem Post das genaue Gegenteil: Ein System, das Bargeld schleichend verdrängt und die totale Abhängigkeit von staatlich kontrollierten Banken und Behörden schafft. Die Bürger haben das nicht gewählt, und genau das macht diesen Vorstoß so perfide.

Die Reaktionen auf den Post sprechen Bände – von massiver Ablehnung bis hin zu offenen Vorwürfen der Korruption. Statt auf die Sorgen der Menschen einzugehen, pushen Lagarde und Co. weiter ihre Agenda, die mehr mit Machtkonzentration in Brüssel und Frankfurt als mit dem Wohl der Europäer zu tun hat. Das ist kein Fortschritt, sondern der nächste Baustein in einem System, das Freiheit durch Bequemlichkeit ersetzt und am Ende nur den Mächtigen nutzt. Die EU-Bürger sollten sich wehren, solange es noch geht.