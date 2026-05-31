Der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek schlägt bei der Frage der Staatsbürgerschaften Alarm. In dem Video kritisiert Kunasek die aus seiner Sicht immer großzügigere Vergabe der Staatsbürgerschaft und warnt vor den langfristigen Folgen für Österreichs Identität und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Kunasek argumentiert, dass die Staatsbürgerschaft nicht zu einem bloßen Verwaltungsakt verkommen dürfe. Wer Österreicher werden wolle, müsse sich zur Kultur, Sprache und den Werten des Landes bekennen. Die aktuelle Entwicklung sieht er dagegen als Teil einer Politik, die nationale Identität zunehmend relativiere.

Die Debatte kommt nicht zufällig. In Österreich wird seit Jahren über Einbürgerungen, Integration und die Folgen der Massenzuwanderung gestritten. Während linke Parteien und NGOs häufig auf Erleichterungen bei der Staatsbürgerschaft drängen, fordert die FPÖ strengere Regeln und eine stärkere Betonung der Assimilation.

Kunasek setzt damit auf ein Thema, das viele Bürger beschäftigt: Wer gehört dauerhaft zum Land – und welche Voraussetzungen müssen dafür gelten? Gerade in Zeiten wachsender Parallelgesellschaften und Integrationsprobleme gewinnt diese Frage politisch weiter an Brisanz.

Die Fronten bleiben verhärtet: Auf der einen Seite stehen jene, die Staatsbürgerschaften schneller vergeben wollen, auf der anderen Politiker wie Kunasek, die darin einen weiteren Schritt zur Auflösung nationaler Identität sehen.