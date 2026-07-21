Krieg als „Karriere-Modus“: Bundeswehr wirbt für fast 900.000 Euro auf Spielemesse um Nachwuchs

„Karriere-Modus“, „Upleveln“ und „limitierte Lootbox“: Die Bundeswehr wirbt mitten in der Welt der Videospiele um Nachwuchs. Ihre Auftritte auf der Gamescom kosteten von 2016 bis 2025 allein für Standmiete, Logistik und externe Dienstleister 723.057 Euro. Rechnet man die gesondert genannten Ausgaben für Werbematerial hinzu, steigt die dokumentierte Summe auf 899.702 Euro – Personalkosten noch nicht eingerechnet.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Die Bundeswehr ist seit 2009 regelmäßig auf der Kölner Spielemesse vertreten. Ihr erklärtes Ziel ist es, technologieaffine Menschen zu erreichen und für militärische Laufbahnen zu interessieren.

2025 erreichte der Auftritt seine bislang größte finanzielle Dimension. Allein die Standmiete betrug 144.585 Euro, hinzu kamen 35.911 Euro für Logistik. Der 175 Quadratmeter große Stand wurde mit 32 Bundeswehrangehörigen besetzt. Gezeigt wurden unter anderem ein leichtes luftlandefähiges Fahrzeug, die Aufklärungsdrohne „Luna“, ein Hubschraubersimulator, elektronische Kampfführung, ein „Virtual Battlespace Simulator“ und der Laufroboter „SPOT“.

Die dazugehörige Werbung bediente sich gezielt der Sprache der Gaming-Szene. 2025 lauteten die Botschaften unter anderem „Karriere-Modus?“, „Karriere upleveln?“ und „Verteidigung hochfahren!“. Auf einem Roll-up wurde eine „limitierte Lootbox“ versprochen, T-Shirts trugen die Aufschrift „Bereit für das nächste Level“. Bereits 2018 warb die Bundeswehr mit „Multiplayer at its best“, 2019 mit „Entwickle deinen Skill-Tree“ und „Single Player oder Kamerad?“.

Für eigens zur Gamescom entwickelte Werbemittel fielen 2018 und 2019 zusammen rund 102.290 Euro an. Im Jahr 2025 kamen weitere 74.355 Euro hinzu. Addiert man diese 176.645 Euro zu den ausgewiesenen Messekosten von 723.057 Euro, ergeben sich rechnerisch 899.702 Euro. Die tatsächlichen Gesamtkosten liegen höher, weil das Verteidigungsministerium die für die Gamescom angefallenen Personalkosten nach eigener Aussage nicht gesondert ausweisen kann.

Wie erfolgreich die teure Nachwuchswerbung ist, weiß die Bundesregierung offenbar nicht. 2025 wurden am Stand 722 Datensätze von Interessenten erhoben. Wie viele Gamescom-Kontakte später zu einer Bewerbung oder tatsächlich zu einer Einstellung führten, wird jedoch nicht statistisch erfasst. Fast 900.000 Euro dokumentierte Ausgaben stehen damit keiner bekannten Erfolgsquote gegenüber.

Die Bundesregierung versichert, die Nachwuchswerbung stehe im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention. Die Zielgruppe der Personalgewinnung beginne bei 17 Jahren, dem gesetzlichen Mindestalter für einen freiwilligen Dienstantritt. Jeder Interessierte dürfe den Stand betreten; eine unmittelbare Ansprache finde angeblich nicht statt. Die Besucher kämen aus eigener Motivation.

Diese Argumentation ist bequem. Eine Spielemesse zieht selbstverständlich zahlreiche Minderjährige an. Wer dort Militärfahrzeuge, Drohnen, Simulatoren, Reaktionstests und „Lootboxen“ präsentiert, muss Jugendliche nicht erst auf dem Gang ansprechen. Die gesamte Inszenierung ist die Ansprache. Der Stand lockt mit Technik, Wettbewerb und Spielsprache, während Tod, Verwundung und Traumatisierung des Soldatenberufs in dieser Kulisse kaum vorkommen.

Die Bundesregierung behauptet zugleich, am Stand würden keine technologischen Parallelen zu Videospielen vermittelt. Das passt nur schwer zu einer Bundeswehr-Veröffentlichung, in der ausdrücklich die Reaktionsfähigkeit, Hand-Augen-Koordination und Teamarbeit von Gamern als ideale Voraussetzungen für Cyberoperationen, Softwareentwicklung, elektronische Kampfführung und dynamische militärische Einsätze gelobt werden.

Formal steht die Bundeswehr im abgetrennten Bereich „Gamescom Jobs & Career“. Inhaltlich bleibt sie dennoch Teil einer riesigen Unterhaltungsmesse. Dort wird der Schritt vom virtuellen Gefecht zur militärischen Karriere als nächstes Level präsentiert. Krieg hat jedoch keinen Neustartknopf, Verwundete respawnen nicht und Hinterbliebene erhalten keine Bonuspunkte.

Eine Armee darf um Personal werben und muss über ihre Berufe informieren. Doch wer dafür fast 900.000 Euro ausgibt, die Sprache von Computerspielen übernimmt und gleichzeitig keine belastbare Erfolgsquote vorlegen kann, betreibt keine nüchterne Berufsberatung. Er verpackt den Soldatenberuf als technisches Abenteuer – auf einer Messe, deren Publikum genau für diese Inszenierung empfänglich ist.