Tödlicher Polizeieinsatz in Krefeld: Wieder nur „ein Mann“ und ein „Streit“

Ein 41-jähriger Mann ist nach einem Schusswaffeneinsatz der Polizei gestorben. Wie Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Gelsenkirchen in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, wurden zwei Beamte am Samstagabend gegen 20 Uhr wegen einer Körperverletzung in den Stadtteil Uerdingen gerufen.

Die offizielle Schilderung folgt einem inzwischen vertrauten Muster: Ein „Mann“ sei mit „Familienmitgliedern“ in „Streit“ geraten. Eine Frau wurde demnach leicht verletzt. Wer die Beteiligten sind, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und was die Auseinandersetzung ausgelöst haben soll, lässt die Mitteilung offen. Auch zur Staatsangehörigkeit oder Herkunft des Getöteten machen die Behörden keine Angaben.

Beim Eintreffen der beiden Polizisten soll der 41-Jährige die Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Einer der Polizisten schoss daraufhin auf den Verdächtigen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Die beiden eingesetzten Beamten blieben laut Mitteilung unverletzt.

Aus Gründen der Neutralität hat nicht die Polizei Krefeld, sondern die Polizei Gelsenkirchen die Untersuchung übernommen. Dieses Vorgehen ist bei einem tödlichen Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte üblich und notwendig.

Auffällig bleibt dennoch die Sprache der ersten Behördenmeldung. „Mann“, „Streit“ und „Familienmitglieder“ liefern der Öffentlichkeit kaum mehr als ein sprachliches Gerüst. Gerade bei einem Einsatz mit tödlichem Ausgang wären präzise Informationen wichtig, soweit der Schutz der Betroffenen und die laufenden Ermittlungen dies zulassen.

Die fehlenden Angaben werfen die berechtigte Frage auf, weshalb Polizeimeldungen bei schweren Gewalttaten regelmäßig so vage formuliert werden, dass wesentliche Umstände im Dunkeln bleiben. Transparenz darf nicht erst dann beginnen, wenn das öffentliche Interesse bereits abgeklungen ist.