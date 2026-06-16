Kleve: Reichswald muss laut Gerichtsurteil Windrädern weichen

Wie der WDR berichtet, hat das Oberverwaltungsgericht Münster den Widerstand des Kreises Kleve gegen neue Windkraftflächen im Reichswald abgeschmettert. Der Eilantrag wurde abgewiesen, der Ausbau von Windrädern in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Nordrhein-Westfalens kann damit weiter vorangetrieben werden.

Für die Gegner des Projekts ist das Urteil ein schwerer Schlag. Während Politiker seit Jahren von Natur-, Arten- und Waldschutz sprechen, sollen nun ausgerechnet im Reichswald weitere Flächen für die industrielle Nutzung freigegeben werden. Der Kreis Kleve hatte versucht, die Pläne juristisch zu stoppen – ohne Erfolg.

Die Richter sahen keine offensichtlichen Fehler in der Planung. Damit setzt sich erneut die politische Linie durch, den Windkraftausbau mit aller Kraft voranzutreiben. Kritiker beklagen seit Langem, dass Einwände von Anwohnern, Naturschützern und Kommunen immer häufiger nur noch als lästige Hindernisse behandelt werden.

Besonders brisant: Der Reichswald gilt als wichtiges Naherholungsgebiet und Lebensraum zahlreicher Tierarten. Wo heute noch Waldlandschaften stehen, könnten künftig bis zu 300 Meter hohe Industrieanlagen das Bild prägen. Die Energiewende zeigt damit erneut ihr zweites Gesicht: Nicht nur Felder und Hügel, sondern zunehmend auch Wälder geraten unter den Rotor.

Das Urteil aus Münster sendet eine klare Botschaft: Wenn Windkraftziele und Naturschutz kollidieren, hat der Naturschutz offenbar immer öfter das Nachsehen. Für viele Bürger dürfte das ein weiterer Beleg dafür sein, dass die Energiewende längst nicht mehr gegen Widerstände durchgesetzt wird – sondern über sie hinweg.