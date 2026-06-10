Ein Foto aus einem privaten Überwachungsnetz hat in San Diego dazu beigetragen, einen Unschuldigen fast einen Monat hinter Gitter zu bringen. Wie Reclaim The Net berichtet, wurde Hugo Parra eines bewaffneten Autodiebstahls beschuldigt. Die Beweislage sprach früh gegen ihn. Polizei und Staatsanwaltschaft hielten trotzdem an der Geschichte fest, die ihnen das Kamerasystem nahegelegt hatte.

Am 26. November 2025 verfolgte die Polizei in San Diego einen roten Alfa Romeo. Das Kennzeichen konnten die Beamten nicht ablesen. Wenig später fotografierte eine automatische Kennzeichenkamera des Anbieters Flock Safety fünf Meilen entfernt einen anderen roten Alfa Romeo mit getönten Scheiben. Ein Ermittler erklärte das Fahrzeug kurzerhand zum Fluchtwagen.

Schon der Zeitstempel widerlegte diese Annahme. Zwischen der letzten Sichtung des verfolgten Wagens und dem Kamerafoto lagen nur 23 Sekunden. Fünf Meilen Stadtverkehr waren in dieser Zeit unmöglich zu bewältigen. Auch sonst passte wenig: Im Wagen von Parras Bekannten wurde keine Waffe gefunden, die Kleidung wich von der Täterbeschreibung ab und weitere Kamerabilder sowie Telefondaten hätten den tatsächlichen Fahrtweg klären können.

Statt diese Spuren zu prüfen, ließ die Polizei Parra, den Fahrer Ariel Beltran und einen weiteren Mann vor einer Zigarrenlounge festnehmen. Das Opfer identifizierte Parra bei einer Gegenüberstellung am Straßenrand anhand von Bart, Jacke und Hautfarbe. Die Jackenfarbe stimmte nicht einmal mit der ursprünglichen Beschreibung überein.

Parra kam ins Zentralgefängnis und blieb dort nahezu einen Monat. Beltran konnte am nächsten Tag Kaution zahlen und versuchte anschließend vergeblich, den zuständigen Ermittler auf die Widersprüche aufmerksam zu machen. Die Vorwürfe wegen bewaffneten Angriffs und Flucht wurden schließlich fallengelassen.

Der Fall wird als Versagen einer „KI-Kamera“ beschrieben. Das greift zu kurz. Das System fotografierte einen ähnlichen Wagen zur falschen Zeit am falschen Ort. Den folgenschweren Kurzschluss produzierten Ermittler, die dem technischen Treffer mehr Gewicht gaben als der Physik, fehlenden Tatmitteln und entlastenden Spuren.

San Diego hat für Kameras und Kennzeichenleser einen Vertrag über sieben Millionen Dollar abgeschlossen; hinzu kommen hohe laufende Kosten. Während andere Städte ihre Zusammenarbeit mit Flock wegen Datenschutz- und Zugriffsproblemen beendet haben, baut San Diego das Netz weiter aus. Überwachung wird als neutrale Wahrheitsmaschine verkauft. In der Praxis entsteht eine Infrastruktur, deren Daten Vermutungen amtlich aussehen lassen.

Parra und Beltran verlangen nach Angaben der Times of San Diego jeweils 1,5 Millionen Dollar Schadenersatz. Die Stadt wies ihre Forderungen zurück. Ihr Anwalt kündigte deshalb eine Klage wegen Bürgerrechtsverletzungen und Fahrlässigkeit an. Polizei und Stadtverwaltung äußerten sich mit Verweis auf das bevorstehende Verfahren nicht.

Eine Kamera kann irren. Gefährlich wird sie dort, wo Behörden ihre Ausgabe nicht mehr als Hinweis behandeln, sondern als Urteil. Hugo Parra bezahlte diesen institutionellen Technikglauben mit Wochen seiner Freiheit.