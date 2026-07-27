Katholisches.info: James Martin fordert homosexuelle Priester

Das Portal Katholisches.info berichtet über eine erneute Forderung des US-Jesuiten James Martin, homosexuellen Männern offiziell den Zugang zum katholischen Priestertum zu öffnen.

Martin begründet seinen Vorstoß nach Darstellung des Portals mit der Existenz „vieler heiliger und gesunder schwuler und zölibatärer Priester“. Katholisches.info sieht darin keine isolierte Äußerung, sondern einen weiteren Schritt hin zu einer grundsätzlichen Neubewertung von Homosexualität innerhalb der Kirche.

Der Jesuit zählt seit Jahren zu den bekanntesten Stimmen für eine stärkere Öffnung der katholischen Kirche gegenüber homosexuellen Gläubigen. Das Portal verweist auf seine Nähe zu Papst Franziskus und darauf, dass auch Papst Leo XIV. Martin bereits zu einer Audienz empfangen habe.

Katholisches.info stellt Martins Forderung der überlieferten katholischen Morallehre und den kirchlichen Vorgaben für Priesteramtskandidaten gegenüber. Nach Auffassung des Autors gehe es daher nicht allein um pastorale Begleitung, sondern um die Frage, ob sich die kirchliche Bewertung homosexueller Handlungen und damit auch das Verständnis des Priestertums schrittweise verändern solle.

Ausführlich gibt der Beitrag zudem die Kritik des früheren Apostolischen Nuntius in den USA, Erzbischof Carlo Maria Viganò, wieder. Dieser bezeichnet Martins Vorstoß als „letzten Schritt einer langen Reihe“ und warnt vor einer Legitimierung homosexueller Beziehungen auch innerhalb des Klerus.

Unterstützer Martins verstehen seine Position dem Bericht zufolge dagegen als Ausdruck christlicher Barmherzigkeit und argumentieren, Menschen dürften nicht pauschal aufgrund ihrer sexuellen Orientierung beurteilt werden. Katholisches.info hält dem entgegen, die Kirche habe stets zwischen der Begleitung des Menschen und der moralischen Bewertung seines Handelns unterschieden.

Den vollständigen Beitrag mit der ausführlichen Stellungnahme Viganòs veröffentlicht Katholisches.info.