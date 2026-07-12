Iran-Krise eskaliert: Straße von Hormus gesperrt – Jetzt droht der nächste Preisschock für Deutschland

Die Straße von Hormus ist blockiert. Nach den neuesten US-Angriffen auf den Iran hat Teheran die wichtigste Öl-Route der Welt dichtgemacht. Durch diese Meerenge fließt normalerweise rund ein Fünftel des globalen Rohöls. Die Auswirkungen auf die Preise werden nicht lange auf sich warten lassen.

In dieser Woche hat das US-Militär bereits über 300 Ziele im Iran angegriffen. Die dritte Welle soll erhebliche Schäden verursacht haben. Der Iran hat mit Warnschüssen auf ein Frachtschiff und der Sperrung der Route geantwortet. Experten erwarten einen raschen Anstieg der Ölpreise – womöglich deutlich über die 100-Dollar-Marke.

Für Deutschland bedeutet das höhere Spritpreise, neuen Druck auf die Inflation und weitere Probleme für die Industrie. Das Land ist über den Weltmarkt stark abhängig. Genau jetzt, wo sich die Lage etwas beruhigt hatte, kommt der nächste Rückschlag.

Die Politik der letzten Jahre hat Deutschland energiepolitisch massiv geschwächt. Kernkraftwerke wurden abgeschaltet, auf unzuverlässige Erneuerbare gesetzt und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen bewusst erhöht. Die Folgen dieser Entscheidungen spüren die Bürger jetzt wieder direkt.

Die Lage entwickelt sich schnell. Die Sperrung der Hormus-Straße und die weiteren Schritte der beteiligten Mächte werden darüber entscheiden, wie teuer es für uns am Ende wird.