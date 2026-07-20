Insolvenzwelle rollt weiter: 18.368 Unternehmen binnen zwölf Monaten

Die deutsche Insolvenzwelle läuft weiter: Von Juli 2025 bis Juni 2026 wurden 18.368 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften registriert. Das waren 8,8 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hinter jeder Akte stehen gefährdete Arbeitsplätze, unbezahlte Rechnungen und Unternehmer, deren Lebenswerk auf dem Spiel steht.

Die Zahl nennt das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage im Juli 2026 unter Berufung auf den Insolvenztrend des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Sie erfasst einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum und ist deshalb belastbarer als ein einzelner schwankender Monatswert.

Die Bundesregierung beschreibt eine wirtschaftliche Lage, die von schwacher Dynamik und erheblicher Unsicherheit geprägt ist. Energie- und Rohstoffpreise, geopolitische Spannungen und eine gedämpfte Nachfrage belasten die Unternehmen. Doch mit äußeren Krisen allein lässt sich die Misere nicht erklären.

Deutschland hat sich selbst einen Standort gebaut, an dem hohe Energiepreise, Steuern, Abgaben, Fachkräftemangel und immer neue Bürokratie gleichzeitig auf die Betriebe drücken. Besonders kleine und mittlere Unternehmen können Kosten nicht beliebig weiterreichen. Fehlen Rücklagen und Aufträge, wird aus jeder zusätzlichen Belastung eine Existenzfrage.

18.368 Insolvenzen bedeuten nicht automatisch, dass ebenso viele Unternehmen endgültig vom Markt verschwinden; Verfahren können unterschiedliche Ausgänge nehmen. Ebenso wenig ist jede Pleite unmittelbar einer einzelnen politischen Entscheidung zuzurechnen. Die Steigerung um 8,8 Prozent zeigt aber unmissverständlich, dass die Belastung keineswegs ausgestanden ist.

Politische Beschwichtigungen helfen keinem Handwerker, Händler oder Industriezulieferer, dessen Kosten schneller steigen als die Einnahmen. Auch ein statistisch irgendwann erreichter „Höhepunkt“ wäre kein Grund zur Entwarnung, wenn das Niveau bereits Tausende Betriebe und ihre Beschäftigten trifft.

Deutschland braucht keine neuen Sonntagsreden über Wettbewerbsfähigkeit, sondern spürbar niedrigere Energie- und Bürokratiekosten sowie verlässliche Rahmenbedingungen. Solange die Politik daran scheitert, wird die Insolvenzwelle weiter durch die Betriebe rollen – und mit jedem verlorenen Unternehmen geht ein Stück wirtschaftlicher Substanz verloren.