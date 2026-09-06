Es ist der Tag der Entscheidung, nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern ganz Deutschland. Wird Ulrich Siegmund der erste Ministerpräsident der AfD?

Die Zeichen stehen gut, wenn auch kurz vor der Wahl wie gewohnt mit Fakeumfragen und fragwürdigen Kampagnen mit alternden GEZ-Komikern noch Zweifel gestreut werden, die aber nicht verfangen.

Wir drücken unseren Freunden in Sachsen-Anhalt ganz feste die Daumen und melden uns, wenn ab 18 Uhr die Wahllokale schließen und erste Prognosen abgegeben werden. Doch so oder so, egal mit welchen Tricks ein Sieg der AfD verhindert werden soll, im Osten geht die Sonne auf!