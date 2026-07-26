Hitzetote im Alarmmodus: EIKE zerlegt die Schlagzeilen zur Juni-Hitze

Die Hitzewelle im Juni 2026 lieferte die Bilder, die der mediale Klimabetrieb liebt: flirrende Straßen, rote Warnkarten und dramatische Zahlen zu angeblichen Hitzetoten. Die neue Ausgabe der Klimaschau des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) hält dagegen und stellt eine unbequeme Frage: Wie viel von der behaupteten Gewissheit ist tatsächlich gemessen und wie viel entsteht erst durch Modelle, Auswahlentscheidungen und zugespitzte Schlagzeilen?

Unstrittig ist, dass der Juni außergewöhnlich heiß war. Der Copernicus Climate Change Service bezeichnet ihn als heißesten Juni seit Beginn seiner Aufzeichnungen für Westeuropa und als zweitwärmsten Juni weltweit. Als unmittelbaren Wettertreiber nennt das EIKE-Video eine Omega-Wetterlage: Ein mächtiges Hoch lag zwischen zwei Tiefdruckgebieten und führte heiße Luft nach Europa. Ein solches Muster erklärt das konkrete Ereignis. Es beantwortet für sich allein aber noch nicht, welchen Anteil langfristige Klimaentwicklungen daran haben.

Besonders brisant ist der Umgang mit den sogenannten Hitzetoten. Das Robert Koch-Institut spricht selbst ausdrücklich von Schätzungen. Hitze steht nur selten als eindeutige Todesursache auf einem Totenschein. Deshalb kombiniert das RKI Sterbefallzahlen mit Temperaturdaten und berechnet aus einem statistischen Modell eine erwartete hitzebedingte Übersterblichkeit. Das ist eine wissenschaftliche Methode, aber eben keine namentliche Zählung eindeutig festgestellter Hitzeopfer.

Genau dieser Unterschied verschwindet in vielen Schlagzeilen. Aus einem Modellwert wird eine scheinbar harte Opferzahl, aus einer statistischen Korrelation eine Gewissheit. Die Klimaschau kritisiert zudem, dass das RKI für seine Temperaturauswertung 52 Wetterstationen nutzt und stündliche Messwerte zunächst zu Tages-, dann zu Wochenmitteln verdichtet. Das RKI legt dieses Verfahren offen. Medien müssten daher ebenso offen sagen, dass Unsicherheiten, Modellannahmen und Prädiktionsintervalle dazugehören. Wer nur die größte Zahl abdruckt, betreibt keine Aufklärung, sondern Alarmmarketing.

Das Video greift außerdem die Vergleichbarkeit heutiger Rekordmessungen mit historischen Daten an. Moderne elektronische Fühler reagieren schneller als trägere Quecksilberthermometer in klassischen Wetterhütten. Kurzzeitige Spitzen können deshalb heute präziser erfasst werden. Daraus folgt nicht, dass moderne Messungen wertlos wären. Wohl aber folgt daraus, dass Rekorde über lange Zeiträume erklärt und nicht wie identische Messungen aus identischen Systemen verkauft werden dürfen.

Am schärfsten wird die Sendung dort, wo sie die praktische Hitzevorsorge anspricht. Während Politik und Medien immer neue Klimaziele beschwören, bleiben Wohnungen, Pflegeheime und Krankenhäuser vielerorts unzureichend gekühlt. Klimaanlagen werden wegen ihres Stromverbrauchs moralisch verdächtig gemacht, obwohl sie besonders alte und kranke Menschen unmittelbar schützen können. Der ideologische Reflex gegen Energieverbrauch hilft keinem Patienten in einem überhitzten Zimmer.

Die Juni-Hitze war real, und gesundheitliche Risiken sind es ebenfalls. Gerade deshalb braucht es saubere Begriffe: Ein geschätzter Hitzetoter ist kein auf dem Totenschein zweifelsfrei ausgewiesener Fall, ein einzelner Temperaturrekord ist keine vollständige Klimaanalyse und ein Wetterereignis ersetzt keine langfristige Datenreihe. Wer diese Unterschiede einebnet, verwandelt Wissenschaft in eine Schlagwortmaschine. Die Rechnung zahlen am Ende jene Bürger, denen man Angst liefert, während der konkrete Hitzeschutz weiter auf sich warten lässt.