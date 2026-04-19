Heino zieht gegen die AfD vor Gericht – wegen unerlaubter Wahlwerbung mit seinem Namen

Der Schlagersänger Heino, 86, hat die AfD verklagt, weil die Partei seinen Namen ohne Erlaubnis für Wahlwerbung genutzt haben soll, wie BILD berichtet. Für den Volksmusik-Veteranen ist das keine Überraschung, er hat die AfD schon lange im Visier.

Darum geht es: Ein AfD-Landratskandidat aus der Uckermark, Felix Teichner, hat auf offiziellen Parteikanälen mit dem Slogan geworben, Heino würde ihn wählen. In den Beiträgen wurde zudem auf Heinos bekannten Song „Blau blüht der Enzian“ angespielt. Heino fordert von Teichner per strafbewehrter Unterlassungserklärung, die Beiträge zu entfernen und verlangt außerdem 250.000 Euro Schmerzensgeld.

Heino, mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm, hat sich über Jahre hinweg klar positioniert: „Die AfD müsste man verbieten“, erklärte er bereits 2023. Er wolle nicht, dass das Thema Heimat und Brauchtum — sein gesamtes Lebenswerk — von dieser Partei vereinnahmt werde. Dass die AfD seinen Namen trotzdem für ihre Zwecke benutzte, dürfte ihn wenig überrascht haben — aber offenbar genug, um den Rechtsweg zu gehen.

Namensrecht als letzte Verteidigungslinie

Das Persönlichkeits- und Namensrecht schützt auch Prominente davor, dass ihr Name ohne Zustimmung für politische Werbung instrumentalisiert wird. Die AfD hat in der Vergangenheit öfter Prominente in die Nähe ihrer Botschaften gerückt, ohne dass diese das begrüßt hätten.

Heino selbst hatte sich vor der Bundestagswahl im Februar 2025 öffentlich zur CDU bekannt — er wolle CDU wählen, „damit Herr Scholz und Herr Habeck nach Hause gehen können“, stand er in einer Prominentenunterstützung für Friedrich Merz. Von der AfD hingegen wollte er explizit nichts wissen. Dass sein Name dennoch im Kontext der Partei auftauchte, ist jetzt der Kern des Rechtsstreits.