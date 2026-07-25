Hamburg: Bruder auf Campingplatz niedergestochen – Verdächtiger in U-Haft

Hamburg. Ein Streit zwischen zwei Brüdern ist auf einem Campingplatz in Hamburg-Ochsenwerder blutig eskaliert. Ein 65-Jähriger soll am Freitagabend gegen 19:30 Uhr mit einem Messer auf seinen 66 Jahre alten Bruder eingestochen und ihn am Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben.

Zeugen griffen ein und alarmierten die Einsatzkräfte. Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber zum Campingplatz gebracht. Anschließend kam der Schwerverletzte per Rettungswagen in eine Klinik und wurde notoperiert. Nach Angaben der Polizei Hamburg hat sich sein Zustand inzwischen stabilisiert.

Polizisten nahmen den mutmaßlichen Angreifer noch am Tatort fest. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Hamburger Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Ein Haftrichter ordnete am Samstag Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an.

Was die tödliche Eskalation beinahe ausgelöst hätte, bleibt dagegen im Dunkeln. Wieder einmal nennt die offizielle Mitteilung weder den konkreten Auslöser des Streits noch nähere Hintergründe zur Tat. Die Öffentlichkeit erfährt Alter und Verwandtschaftsverhältnis der Beteiligten, nicht aber ob hier ein Migrationshintergrund vorliegt.

Über die Messerattacke und die Notoperation berichtete auch t-online.