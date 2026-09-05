Es ist Herbst: Die grünen Erntehelfer rücken aus

Die Klausur am 4. September 2026 der grünen Bundestagsfraktion, die den ganzen Tag dauern sollte, wurde bereits mittags abgebrochen. Bei den Grünen ist man allerhand gewöhnt, doch diesmal wurde der Grund gleich in der eigenen Pressemitteilung mitgeliefert.

Rauf aufs Lastenfahrrad und losgestrampelt

Die Bundestagsabgeordneten müssen raus aufs Land, nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Also rauf aufs Lastenfahrrad und losgestrampelt. Dort wollen sie an den Wahlkampfständen Stellung beziehen und die Grünen moralisch unterstützen, die schon frustriert am Straßenrand stehen. Die Grünen in ihrer Berliner Bundestagsfraktion meinen das ernst. Sie sind so siegesgewiss, dass sie den Weltuntergang in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dadurch verhindern wollen, dass sie an den Wahlkampfständen Kugelschreiber und Luftballons verteilen.

Nur deswegen wurde sogar die Klausur der Bundestagsfraktion verkürzt. Statt bis zum Abend über die großen Probleme des Landes zu beraten, geht es schon mittags hinaus an die Klapptische. Dort werden die grünen Stimmen-Erntehelfer offenbar dringender gebraucht.

Am AfD-Stand gibt es nicht einmal Freibier

Auf den Marktplätzen war in den vergangenen acht Wochen ein deutliches Bild zu beobachten. Die Wahlkampfstände der Altparteien waren hauptsächlich vom eigenen Wahlkampfstandpersonal besetzt. Um die Stände der AfD sammelten sich dagegen zwei- oder dreihundert Menschen.

Dabei wurde dort nicht einmal Freibier ausgeschenkt.

Nun sollen Bundestagsabgeordnete aus Berlin das Missverhältnis ausgleichen. Sie reisen an, beziehen Stellung am Wahlkampfstand und verteilen Kugelschreiber, Prospekte und viele Luftballons. Vielleicht bleiben einige Passanten stehen, wenn die Luftballons bunte Regenbogenfarben zeigen.

Die Grünen haben ein schlechtes Gewissen

Zumindest strampeln sie wie die berühmte Maus, die in den Milchtopf fiel, um sich zu retten. Helfen wird das alles nicht mehr viel. Die Bevölkerung hat längst erkannt, dass diejenigen, die noch grün hinter den Ohren sind, das Land nicht mehr vom Kopf auf die Füße stellen können. Daran ändern auch Bundestagsabgeordnete im Anzug und Kostüm nichts.

Es ist Herbst. Doch für die Grünen dürfte die Ernte in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ziemlich mager ausfallen. Selbst wenn jeder Kugelschreiber einen neuen Wähler findet und jeder Luftballon bis Berlin fliegt.