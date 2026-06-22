Greenspan ist tot: Der Maestro des Fiat-Geldes hinterlässt eine offene Rechnung

Wie tagesschau.de berichtet, ist der frühere Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Alan Greenspan, im Alter von 100 Jahren gestorben. Die Fed bestätigte entsprechende Berichte des US-Senders NBC. Nach Angaben seiner Ehefrau Andrea Mitchell starb Greenspan an Komplikationen infolge seiner Parkinson-Erkrankung.

Mit Greenspan verschwindet nicht nur eine der bekanntesten Figuren der Finanzgeschichte. Es endet auch symbolisch eine Ära, in der Zentralbanker wie Hohepriester des modernen Geldsystems behandelt wurden. Greenspan stand von 1987 bis 2006 an der Spitze der Fed, also über 18 Jahre lang. In dieser Zeit wurde aus Geldpolitik ein globales Ritual: Zinsen senken, Märkte beruhigen, Liquidität nachschieben, Vertrauen beschwören.

Offiziell gilt Greenspan vielen bis heute als „Maestro“, als Mann, der Wachstum, Wohlstand und Börsenvertrauen verkörperte. Doch diese Erzählung blendet aus, worauf das System tatsächlich beruhte: auf ungedecktem Fiat-Geld, immer neuen Kreditzyklen und der Macht weniger Zentralbanker, den Preis des Geldes politisch zu setzen. Wer den Zins kontrolliert, kontrolliert nicht nur Banken und Börsen, sondern am Ende auch Bürger, Staaten und Ersparnisse.

Greenspans Karriere zeigt deshalb exemplarisch, wie gefährlich die Vergötterung von Zentralbankmacht ist. Wenn Geld nicht mehr aus Markt, Sparleistung und realer Knappheit entsteht, sondern aus Sitzungen, Formulierungen und geldpolitischen Andeutungen, wird die Wirtschaft abhängig von einem Signalapparat. Jeder Satz eines Notenbankchefs kann dann Billionen bewegen. Das ist keine Freiheit des Marktes, sondern gelenkte Erwartungswirtschaft.

Der Kratzer im Denkmal kam nach seinem Rücktritt. Der US-Immobilienmarkt brach zusammen, das Bankensystem wankte, die Welt rutschte in die schwerste Finanzkrise seit den 1930er-Jahren. Kritiker machten auch Greenspans lockere Geldpolitik und sein Vertrauen in schwach kontrollierte Finanzmärkte verantwortlich. Später räumte er selbst ein, sich geirrt zu haben, als er glaubte, Banken könnten sich im Kern selbst regulieren.

Doch der tiefere Fehler liegt nicht nur bei einer Person. Er liegt im Fiat-Geld selbst. Ein System, in dem Geld beliebig ausgeweitet, Zinsen künstlich manipuliert und Verluste im Krisenfall sozialisiert werden können, produziert zwangsläufig Blasen. Die Gewinne bleiben privat, die Rettungskosten landen bei Steuerzahlern, Sparern und künftigen Generationen. Inflation ist dabei keine Panne, sondern die stille Steuer des Systems.

Genau deshalb ist die Krypto-Debatte mehr als Spekulation um Kurse. Bitcoin und andere dezentrale Geldexperimente sind eine Reaktion auf ein Geldsystem, das Vertrauen fordert, aber immer wieder Entwertung liefert. Sie sind der Versuch, Geld wieder aus politischer Willkür herauszulösen und Regeln über Personen zu stellen. Nicht jeder Coin erfüllt dieses Versprechen. Aber die Grundfrage bleibt: Soll Geld weiter von Zentralbanken gelenkt werden, oder braucht Freiheit ein härteres Fundament?

Greenspan war ein Mann seiner Zeit, hochintelligent, einflussreich und von den Märkten verehrt. Doch sein Vermächtnis ist zwiespältig. Er prägte den Glauben, dass die richtigen Experten das Papiergeldsystem schon steuern könnten. Die Finanzkrise zeigte, wie teuer dieser Glaube werden kann. Der Maestro ist gegangen. Die offene Rechnung des Fiat-Geldes bleibt.