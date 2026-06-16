Gold vor dem nächsten Absturz? Das Kartenhaus wackelt bereits

Wie die Coinzeitung schreibt, steht der Goldmarkt erneut unter Druck. Nach jahrelanger Rekordjagd und immer neuen Höchstständen mehren sich die Anzeichen, dass die Euphorie der Anleger bröckelt. Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten bereits mehrere heftige Rückschläge erlebt, teilweise mit Verlusten von mehreren hundert Dollar innerhalb weniger Tage.

Dabei galt Gold lange als der „sichere Hafen“ in Krisenzeiten. Doch genau diese Erzählung bekommt Risse. Trotz geopolitischer Spannungen, Kriegen und wirtschaftlicher Unsicherheit kam es immer wieder zu massiven Verkäufen. Marktbeobachter verweisen auf einen starken US-Dollar, steigende Renditen und Gewinnmitnahmen großer Investoren. Gold bringt keine Zinsen – und wenn sichere Staatsanleihen wieder attraktiver werden, verliert das Edelmetall schnell an Glanz.

Besonders brisant: Viele Anleger scheinen inzwischen auf immer weiter steigende Kurse gesetzt zu haben. Gerät diese Erwartung ins Wanken, können automatisierte Verkäufe und Margin Calls eine Abwärtsspirale auslösen. Genau dieses Muster war bereits bei den jüngsten Gold-Korrekturen zu beobachten.

Von einem endgültigen Zusammenbruch sprechen selbst kritische Analysten noch nicht. Zentralbanken kaufen weiterhin Gold, und die langfristige Nachfrage bleibt hoch. Dennoch erinnert die aktuelle Lage daran, dass auch Gold kein Naturgesetz kennt: Was jahrelang steigt, kann auch deutlich fallen. Es ist also keine Frage, ob Gold wieder steigt. Die Frage ist, wie tief der Markt zuvor noch fällt.