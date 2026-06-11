Sie sprechen von „Vertrauen“, schließen die Öffentlichkeit aber aus: Vom 1. bis 3. September 2026 treffen sich im Genfer Palexpo Regierungen, Tech-Konzerne, Zahlungsanbieter und internationale Organisationen zur Global Digital Collaboration Conference. Gastgeber ist die Schweizerische Eidgenossenschaft. Rund 2.000 handverlesene Führungskräfte sollen über die digitale Infrastruktur der Zukunft beraten. Bürger, kritische Öffentlichkeit und unabhängige Kontrolleure bleiben vor der Tür.

Dabei geht es nicht um irgendeine Branchenmesse. Verhandelt werden grenzüberschreitend kompatible Identitätsnachweise, digitale Wallets, Zahlungssysteme, Alterskontrollen, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz. Mit anderen Worten: Es geht um technische Systeme, die künftig darüber entscheiden können, wer sich ausweisen, bezahlen, reisen oder bestimmte Online-Angebote nutzen darf.

Im Steuerungsrat sitzen unter anderem Google, Apple, Microsoft, Huawei, Visa, Mastercard, die Weltbank, die Weltgesundheitsorganisation, die EU, die Gates-Stiftung und der Luftfahrtverband IATA. Deutschland ist durch das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung vertreten. Auch China, Großbritannien, Frankreich, Kanada und weitere Staaten gehören dem Gremium an.

INTERPOL ist nach dem veröffentlichten Stand dagegen kein bestätigtes Ratsmitglied. Die Polizeiorganisation wird in einem Sponsorenpapier lediglich beispielhaft als Vertreter des Sicherheitsbereichs genannt. Eine direkte Beteiligung lässt sich daraus nicht belegen.

Schon die Zusammensetzung wirft eine einfache Frage auf: Warum soll die Bevölkerung ausgerechnet Regierungen und Konzernen blind vertrauen, deren Macht durch diese Infrastruktur weiter wachsen würde? Google und Apple kontrollieren die dominierenden Smartphone-Plattformen. Visa und Mastercard beherrschen große Teile des internationalen Zahlungsverkehrs. Staaten vergeben Identitäten und Zugangsrechte. Die WHO setzt Gesundheitsrichtlinien, die IATA prägt digitale Abläufe im Reiseverkehr. Hier beraten nicht neutrale Beobachter, sondern Akteure mit handfesten politischen und wirtschaftlichen Eigeninteressen.

Wie konkret die Pläne sind, zeigen die Arbeitsgruppen. Eine von Brasilien und Google geleitete Gruppe zur Altersprüfung behandelt wiederverwendbare digitale Nachweise, Wallets, Mobilfunkdaten und Prüfungen über Zahlungsnetzwerke. Eine weitere Arbeitsgruppe unter Leitung der französischen Ausweisbehörde ANTS und Apple entwickelt international kompatible Vertrauensregister für staatliche Identitäten in digitalen Wallets.

Die Veranstalter versprechen Datensparsamkeit, ausdrückliche Zustimmung, Schutz vor Nachverfolgung und Verfahren wie Zero-Knowledge-Proofs. Solche technischen Schutzmaßnahmen können sinnvoll sein. Doch Versprechen derselben Institutionen, die Systeme entwickeln, betreiben oder politisch nutzen wollen, sind keine unabhängige Kontrolle. Es fehlen öffentlich nachvollziehbare Regeln darüber, wer haftet, wer Einspruchsmöglichkeiten garantiert und was geschieht, wenn eine Identität gesperrt, falsch zugeordnet oder ein Nachweis abgelehnt wird.

Geradezu entlarvend ist, dass die Beratungen des Steuerungsrats grundsätzlich nach der Chatham-House-Regel stattfinden. Namen und konkrete Positionen sollen nicht öffentlich zugeordnet werden; die Öffentlichkeit bekommt lediglich Zusammenfassungen. Wer eine Infrastruktur plant, die Identität, Geld, Gesundheit und Mobilität berühren kann, hat jedoch nicht weniger, sondern mehr Transparenz zu liefern. Eine geschlossene Konferenz kann keine demokratische Legitimation ersetzen.

Die Arbeitsgruppen erklären ihre Ergebnisse für unverbindlich. Gleichzeitig sollen Pilotprojekte und technische Machbarkeitsnachweise entstehen. So werden Tatsachen geschaffen: Was zunächst als freiwilliger Test beginnt, kann durch staatliche Vorgaben, Marktmacht und fehlende Alternativen zum faktischen Standard werden, bevor Parlamente überhaupt über Grenzen und Grundrechte beraten.

Es entsteht nicht automatisch eine einzige „Welt-ID“. Wohl aber eine gemeinsame technische Zugangsschicht, über die bislang getrennte Nachweise miteinander kompatibel werden. Damit wächst auch die Möglichkeit, Alterskontrolle, Identität, Zahlung, Reiseberechtigung oder Gesundheitsnachweise an immer mehr Stellen zur Voraussetzung zu machen. Bequemlichkeit kann schnell in Abhängigkeit umschlagen.

Vertrauen lässt sich nicht auf einer Einladungsliste beschließen. Wer von den Bürgern digitale Identifizierbarkeit verlangt, muss sich selbst vollständiger Öffentlichkeit, demokratischer Kontrolle und klarer Haftung stellen. Erforderlich wären offene Protokolle, unabhängige Aufsicht, einklagbare Widerspruchsrechte und ein dauerhaft garantierter analoger Zugang. Solange Regierungen und Konzerne diese Bedingungen nicht erfüllen, ist Misstrauen keine Technikfeindlichkeit, sondern demokratische Pflicht.