Deutsche Sprache, schwere Sprache, heißt es. Das gilt besonders für die Sprachschüler, die uns aus aller Welt geschenkt wurden. Überwiegend sind es Männer im wehrfähigen Alter. Sie sollen nun einfacher an unsere Sprachgepflogenheiten herangeführt werden. Dafür muss allerdings auch die deutsche Sprache Federn lassen.

Wenn schon unser Zusammenleben täglich neu ausgehandelt werden muss, darf die Grammatik nicht im Wege stehen. Der, die und das überfordern jeden Anfänger. Warum heißt es der Herd, die Kaffeemaschine und das Messer. Dafür gibt es keine vernünftige Erklärung.

Integration ist wichtiger als Tradition. Also muss die deutsche Sprache einige Federn lassen.

Beginnen wir zunächst in der Küche

Das käme den Gästen entgegen, schließlich suchen sie Kontakt zur züchtigen Hausfrau. Wir müssen deshalb den Haushalt vereinfachen. Kinder, Küche und Kochen bieten sich dafür an. Hier lässt sich das Gendern schnell lernen. Im traditionell weiblichen Tätigkeitsbereich herrscht sprachlich noch viel Männlichkeit.

Der Herd. Der Besen. Der Staubsauger. Der Kochtopf. Der Kochlöffel. Das Messer ist sogar sächlich. Verwirrung über Verwirrung. So klappt Integration nicht! Künftig wird das alles einfacher.

Alles, was zur Küche und zum Haushalt gehört, wird weiblich.

Die Herd wird eingeschaltet. Die Kochtopf kommt auf die Herd. Die Kochlöffel rührt darin. Anschließend übernimmt die Spülmaschine. Die hatte sprachlich schon immer Glück. Auch die Staubsauger und die Besen werden weiblich. Damit stimmen Tätigkeit und grammatisches Geschlecht endlich überein.

Aus das Messer wird die Messer

Besonderer Reformbedarf besteht beim Messer. Weshalb dieses wichtige Haushaltsgerät bisher geschlechtslos sein soll, ist kaum einzusehen.

Künftig heißt es die Messer.

Das Messer darf allerdings nicht in die Messerverbotszone mitgenommen werden. Kein Wunder, dass das niemand versteht. Schon wieder dieses der, die, das.

Damit spart der Sprachunterricht viel Zeit. Niemand muss mehr lernen, warum derselbe Lebensbereich mit drei verschiedenen Artikeln ausgestattet wurde. Das Sprachzertifikat B1.2 ist zum Greifen nah.

Andere Länder bringen Einwanderern ihre Sprache bei.

Das beste Deutschland, das wir je hatten, ist bereits einen Schritt weiter.

Deutschland passt die eigene Sprache nach unten an. Am deutschen Wesen soll die Welt nie wieder genesen.