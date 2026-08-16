Fußgänger auf der Autobahn: Hochzeitskorso mit kurdischen Fahnen blockiert A643 und A60

Passagiere, die über die Fahrbahn laufen, hupende Kolonnen mit eingeschalteten Warnblinkern und Fahrzeuge, die mitten auf einer Autobahnüberleitung zum Stehen kommen: Ein Hochzeitskorso hat am Freitagabend den Verkehr auf der A643 und A60 bei Mainz zum Erliegen gebracht, wie die Landespolizei Rheinland-Pfalz berichtet.

Gegen 17:26 Uhr ging bei der Polizei die Meldung einer Verkehrsteilnehmerin ein: Mehrere Fahrzeuge würden die Fahrspuren der A643 in Richtung Autobahndreieck Mainz blockieren, indem sie mit Schrittgeschwindigkeit fahren. An einigen der 10 bis 15 Fahrzeuge waren kurdische Flaggen angebracht. Statt den Verkehr auf der A643 freizugeben, setzte sich der Korso fort – über das Autobahndreieck Mainz hinweg auf die Überleitung zur A60 in Richtung Darmstadt.

Dort blieben die Fahrzeuge einfach stehen. Mitten auf der Autobahnüberleitung stiegen Insassen aus und liefen über die Fahrbahn. Für den übrigen Verkehr, der auf einer belebten Verbindungsstrecke zwischen zwei der wichtigsten Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet unterwegs war, blieb in diesem Moment nur das Abbremsen.

Erst an der Anschlussstelle Mainz-Finthen verließ der Korso die Autobahn. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung stellten Beamte im Bereich Finthen eine Hochzeitsgesellschaft fest. Ein von der Hinweisgeberin beschriebenes Fahrzeug konnte identifiziert und dessen Fahrer kontrolliert werden. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Zu den übrigen Fahrzeugführern der Kolonne dauern die Ermittlungen an.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bittet Betroffene und Zeugen des Vorfalls um Meldung: telefonisch unter 06132-950-0 oder per E-Mail an PASt Heidesheim@polizei.rlp.de.