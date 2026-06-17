In seinem neuesten Video auf YouTube analysiert der Schweizer Remote Viewer Martin Zoller die aktuelle Lage im Mittleren Osten und die bevorstehenden US-Midterm-Wahlen. Der Titel „Kriegsende im Mittleren Osten & Midterm-Wahlen USA – Blick hinter Raum und Zeit“ verspricht tiefe Einblicke, doch was Zoller mit seiner Intuition „sieht“, ist alles andere als beruhigend. Statt echter Entspannung prophezeit er einen langwierigen Konflikt, der sich wie der Afghanistankrieg hinziehen wird – mal heiß, mal kalt, aber niemals wirklich friedlich.

Kritisch betrachtet wirkt diese „Erholungsphase“ nur als taktisches Manöver der Konfliktparteien, um sich neu aufzustellen. Zoller warnt vor inneren Unruhen in Iran, Milizen, Terror und ausländischen Truppen am Boden – alles Prognosen, die er schon früher abgegeben hat und die nun weiter gelten sollen. Die Friedenstaube werde bald gerupft, während die Stiefel des Krieges den Hormus straße niedertrampeln. Gleichzeitig sieht er für die US-Midterms gemischte Signale: Trump persönlich tanzt weiter zufrieden, doch die Republikaner und die Partei könnten blaue Augen kassieren. Das entlarvt einmal mehr, wie geopolitische Machtspiele hinter den Kulissen laufen und wie sehr die Öffentlichkeit mit falschen Hoffnungen auf Frieden hingehalten wird. Solche intuitiven „Blicke hinter Raum und Zeit“ erinnern daran, dass wahre Veränderungen selten von Wunschdenken kommen, sondern von harten Realitäten, die viel zu oft ignoriert werden.