FPÖ zieht die Notbremse: Kein Syrer soll in Österreich bleiben

Wie Heute.at berichtet, schlägt Niederösterreichs FPÖ-Vize Udo Landbauer einen Kurs vor, der in Wien und Brüssel sofort wieder Schnappatmung auslösen dürfte: Kein Syrer sollte mehr in Österreich bleiben dürfen. Dazu will er die Wartefrist auf die Staatsbürgerschaft auf 20 Jahre ausdehnen und Syrer konsequent in ihre Heimat zurückschicken.

Damit spricht Landbauer etwas aus, was viele längst denken. Wer jahrelang erlebt hat, wie Massenzuwanderung, Sozialstaat und innere Sicherheit immer stärker gegeneinander ausgespielt werden, hat wenig Verständnis für das ewige Weiter-so. Während die politische Klasse beschwichtigt, formuliert die FPÖ eine klare Ansage: Österreich ist nicht dazu da, auf Dauer zum Auffangraum einer verfehlten Migrationspolitik zu werden.

Besonders brisant ist die Forderung, weil sie nicht nur auf Abschiebung zielt, sondern auch auf die Vergabe der Staatsbürgerschaft. 20 Jahre Wartefrist wären ein deutliches Signal, dass Staatsangehörigkeit eben kein Ramschartikel ist, der nach ein paar Jahren Aufenthalt und genügend politischem Druck verteilt werden soll. Wer Bürger eines Landes werden will, muss sich dieses Recht verdienen und nicht bloß verwalten lassen.

Dass Landbauer Syrer explizit nennt, ist politisch gewollt und dürfte bei den üblichen Moralwächtern erwartbar Empörung auslösen. Genau das zeigt aber auch, wie verschoben die Debatte inzwischen ist. Nicht der Kontrollverlust wird zum Skandal erklärt, sondern der Versuch, ihn überhaupt noch beim Namen zu nennen. Die FPÖ setzt damit auf ein Thema, das in weiten Teilen der Bevölkerung längst nicht mehr theoretisch verhandelt wird, sondern als Alltagserfahrung angekommen ist.

Ob dieser Kurs umgesetzt wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber der Vorstoß markiert eine Grenze, die viele Regierungen in Europa aus Angst vor Medien, NGOs und EU-Druck nie zu ziehen wagten. Landbauer liefert damit zumindest das, was im deutschsprachigen Raum selten geworden ist: eine unmissverständliche Position statt der üblichen Worthülsen über Integration, Resilienz und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Gerade weil die Aussage so klar ist, wirkt sie für viele wie ein längst überfälliger Realitätsabgleich. Die FPÖ sagt damit im Kern: Ein Staat, der nicht mehr zwischen Schutz, Bleiberecht und politischer Selbstaufgabe unterscheiden kann, hat aufgehört, sich selbst ernst zu nehmen.