Firmen sterben, Bürger gehen pleite: Destatis dokumentiert Deutschlands Niedergang

Zwei neue Mitteilungen des Statistischen Bundesamtes ergeben zusammen ein düsteres Bild: Immer mehr Unternehmen und Verbraucher rutschen in die Insolvenz, während die Preise weiter steigen. Was in getrennten Statistiken nüchtern erfasst wird, beschreibt in der Gesamtschau den dramatischen wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands.

Nach Angaben von Destatis zu den Insolvenzen registrierten die Amtsgerichte im März 2026 insgesamt 2.308 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 15,8 Prozent mehr als im März des Vorjahres. Da die Statistik Anträge häufig erst mehrere Monate nach ihrem tatsächlichen Eingang erfasst, bildet sie die wirtschaftliche Lage zudem mit Verzögerung ab.

Auch der Blick auf das gesamte erste Quartal zeigt keine Entspannung. Von Januar bis März wurden 6.275 Unternehmensinsolvenzen gemeldet, 6,5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Gläubigerforderungen beliefen sich auf rund 9,3 Milliarden Euro. Besonders hoch war die Insolvenzhäufigkeit bei Verkehr und Lagerei, im Gastgewerbe und im Baugewerbe. Es trifft damit Branchen, die für Versorgung, Mobilität, Wohnen und den Alltag unmittelbar wichtig sind.

Noch drastischer ist die Entwicklung bei den privaten Haushalten. Im März wurden 7.462 Verbraucherinsolvenzen registriert. Das entspricht einem Anstieg um 18,9 Prozent innerhalb eines Jahres. Im ersten Quartal waren es insgesamt 19.679 Fälle und damit 6 Prozent mehr als Anfang 2025. Hinter jedem Verfahren stehen unbezahlte Rechnungen, gescheiterte Finanzierungen und Menschen, deren Einkommen für die laufenden Kosten nicht mehr ausreicht.

Gleichzeitig bestätigt die zweite Destatis-Mitteilung zur Inflation, dass der Preisdruck anhält. Die Verbraucherpreise lagen im Mai 2026 um 2,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Seit 2020 ist der Gesamtindex auf 125 Punkte gestiegen. Das bedeutet: Der durchschnittliche Warenkorb ist innerhalb weniger Jahre rund ein Viertel teurer geworden.

Besonders hart trifft es Autofahrer und Betriebe. Energieprodukte verteuerten sich binnen Jahresfrist um 6,6 Prozent, Kraftstoffe sogar um 18 Prozent. Leichtes Heizöl kostete 47,9 Prozent mehr als im Mai 2025. Der seit Monatsbeginn geltende Tankrabatt dämpfte den Anstieg lediglich. Ohne den befristeten Eingriff wäre die Belastung noch höher ausgefallen.

Auch jenseits der Energie bleibt der Alltag teuer. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,1 Prozent. Dienstleistungen sozialer Einrichtungen stiegen um 6,7 Prozent, die kombinierte Personenbeförderung um 5,9 Prozent und die Wartung sowie Reparatur von Fahrzeugen um 4,8 Prozent. Versicherungsdienstleistungen lagen 5,1 Prozent über dem Vorjahr. Selbst bei einer offiziell leicht gesunkenen Inflationsrate wächst der Kostendruck weiter.

Die Zahlen widerlegen das bequeme Bild einer vorübergehenden Schwächephase. Unternehmen verschwinden, private Haushalte brechen unter ihren Verpflichtungen zusammen und grundlegende Leistungen werden Jahr für Jahr teurer. Der Staat kann einzelne Preise mit Rabatten und Zuschüssen kurzfristig verdecken. Er kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die wirtschaftliche Substanz erodiert.

Deutschland erlebt keinen plötzlichen Zusammenbruch, sondern einen schleichenden Abstieg, der sich Monat für Monat durch amtliche Zahlen frisst. Jedes geschlossene Unternehmen vernichtet Know-how, Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Jede Verbraucherinsolvenz zeigt, dass Wohlstandsverlust längst nicht mehr nur eine volkswirtschaftliche Kennziffer ist. Er ist bei den Bürgern angekommen.