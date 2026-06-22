Die Fed entdeckt Stablecoins: Krypto soll die Dollar-Herrschaft sichern

Die US-Notenbank hat die Blockchain nicht plötzlich lieben gelernt. Sie hat vielmehr erkannt, dass sich mit Stablecoins die Macht des Dollars bis in die letzten Winkel des digitalen Finanzsystems verlängern lässt. Auf einer am Montag in Washington eröffneten Konferenz der Federal Reserve dreht sich zwei Tage lang fast alles um digitale Dollar-Token, grenzüberschreitende Zahlungen und die Frage, wie der Dollar seine internationale Vormachtstellung im Zeitalter der Blockchain behaupten kann.

Die offizielle Beschreibung klingt wissenschaftlich und harmlos. Untersucht werden sollen Chancen und Risiken digitaler Innovationen für den Dollar als Zahlungsmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel. Die Agenda wird deutlicher: Dort stehen „Stablecoin-Schocks“, konkurrierende Zahlungswege, programmierbares Geld, digitale Dollar-Netzwerke und der Einfluss technologischer Konkurrenz auf die globale Dollar-Dominanz.

Damit wird sichtbar, worum es tatsächlich geht. Nicht jede Kryptowährung bedroht Zentralbanken und das etablierte Finanzsystem. Ein Token, der an den Dollar gekoppelt ist, Reserven in amerikanischen Finanzanlagen hält und sich auf Knopfdruck sperren lässt, kann der bestehenden Ordnung sogar ausgesprochen nützlich sein.

Aus Krypto-Konkurrenz wird Dollar-Verstärker

Fed-Gouverneur Christopher Waller bezeichnete Stablecoins bereits 2025 als „synthetische Dollar“. Nach seinen damaligen Angaben waren rund 99 Prozent der Stablecoin-Marktkapitalisierung in US-Dollar denominiert. Mehr als 80 Prozent des Handelsvolumens großer zentralisierter Kryptobörsen berührten demnach Stablecoins.

Die Kryptobranche, die mit dem Versprechen eines unabhängigen Geldsystems angetreten war, hat den Dollar damit selbst zur wichtigsten Währung ihrer Märkte gemacht. Bitcoin wird überwiegend gegen Dollar oder Dollar-Token bewertet, Altcoins werden über Stablecoin-Paare gehandelt, und viele Nutzer in wirtschaftlich schwachen Ländern verwenden USDT oder USDC als digitalen Ersatz für ein Dollar-Konto.

Für die Vereinigten Staaten ist das ein strategischer Glücksfall. Wer einen seriös gedeckten Dollar-Stablecoin ausgibt, benötigt Reserven. Diese liegen üblicherweise in Bankguthaben, kurzfristigen US-Staatsanleihen oder anderen liquiden Dollar-Anlagen. Wächst der Stablecoin-Markt, kann damit auch die Nachfrage nach amerikanischen Schuldtiteln wachsen.

Private Firmen übernehmen Technik, Vertrieb und Kundenbetreuung. Die Nutzer tragen das Risiko der Plattformen und Wallets. Der Dollar gewinnt trotzdem neue Reichweite. Dafür muss die Fed nicht einmal eine eigene digitale Zentralbankwährung ausgeben, die sofort eine Debatte über Überwachung, programmierbare Zahlungen und die Verdrängung des Bargelds auslösen würde.

Stablecoins erledigen einen Teil dieser Arbeit geräuschlos über private Anbieter. Sie machen den Dollar rund um die Uhr verfügbar, auch in Ländern, in denen klassische US-Bankkonten schwer zugänglich sind. Für Menschen mit instabilen Landeswährungen kann das nützlich sein. Für die betroffenen Staaten bedeutet es zugleich eine digitale Dollarisierung, die sich kaum noch durch Kapitalverkehrskontrollen aufhalten lässt.

Die Überweisung ist digital, die Kontrolle bleibt zentral

Stablecoins laufen zwar auf Blockchains, sind aber kein unabhängiges Geld. Hinter jedem zentral ausgegebenen Token steht ein Emittent, der Reserven verwaltet und Einlösungen verspricht. Banken verwahren das Geld, Aufsichtsbehörden setzen Regeln, und die Betreiber können einzelne Adressen sperren oder Guthaben einfrieren.

Technisch kann eine Transaktion über ein öffentliches Netzwerk laufen. Politisch und wirtschaftlich bleibt der Token dennoch eine Forderung gegen eine zentrale Institution. Wer von dieser Institution ausgeschlossen wird, besitzt im schlimmsten Fall nur noch einen Eintrag auf der Blockchain, den niemand mehr zum versprochenen Kurs einlösen will.

Genau das unterscheidet Stablecoins von Bitcoin. Bitcoin hat keinen Vorstand, keine Reservebank und keine Compliance-Abteilung. Es gibt keinen Emittenten, der eine Adresse auf Anweisung einer Behörde abschalten kann. Dafür schwankt der Preis erheblich und die Nutzung verlangt mehr Eigenverantwortung. Stablecoins bieten Bequemlichkeit und Preisstabilität, erkaufen diese Vorteile aber mit Abhängigkeit.

Selbst eine vollständige Deckung beseitigt nicht alle Risiken. Eine im Juni veröffentlichte Studie von Fed-Forschern kommt zu dem Ergebnis, dass auch mit sicheren Anlagen gedecktes digitales Geld anfällig für Runs sein kann. Netzwerkeffekte und steigende Transaktionsgebühren können dazu führen, dass viele Nutzer gleichzeitig aussteigen wollen. Dann müssen nicht nur die Reserven reichen. Auch Blockchain, Börsen und Einlösungswege müssen den Ansturm verkraften.

Die Blockchain wird akzeptiert, solange sie gehorcht

Die Fed-Konferenz zeigt eine neue Trennlinie. Der Konflikt verläuft nicht mehr schlicht zwischen Krypto und traditionellem Finanzsystem. Auf der einen Seite stehen offene Netzwerke wie Bitcoin, die Zentralbanken und Staaten nur schwer kontrollieren können. Auf der anderen Seite stehen digitale Dollar-Token, die Blockchain-Technik mit Emittenten, Reserven, Banken und staatlicher Aufsicht verbinden.

Washington muss die Blockchain deshalb nicht verbieten. Es reicht, jene Anwendungen zu fördern, die den Dollar stärken, Nachfrage nach US-Anlagen schaffen und sich in bestehende Kontrollstrukturen einfügen. Aus der vermeintlichen Revolution wird eine neue technische Schicht über dem alten Geldsystem.

Stablecoins können Überweisungen beschleunigen und Menschen einen Ausweg aus kaputten Landeswährungen bieten. Das sollte nicht kleingeredet werden. Sie sind aber kein Ausstieg aus dem Zentralbankgeld. Sie exportieren dessen Macht auf neue Schienen. Die Blockchain darf bleiben, solange der Dollar das Kommando behält.

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