Familien zur Kasse: Jetzt soll die Mitversicherung fallen

Die nächste Belastung für Familien steht im Raum. Wie DemoFürAlle berichtet, soll noch in der letzten Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause die beitragsfreie Mitversicherung für Ehepartner unter Druck geraten. Familien sollen zahlen, weil der Staat seine Kassen nicht in Ordnung bekommt.

Ursprünglich sollten Kassenmitglieder für ihren mitversicherten Ehepartner nach Darstellung von DemoFürAlle 3,5 Prozent ihres beitragspflichtigen Einkommens zusätzlich zahlen. Nach öffentlichem Druck habe Gesundheitsministerin Nina Warken den geplanten Zuschlag auf 2,5 Prozent gesenkt. Das ändert am Prinzip nichts: Die Hausfrau, der Hausmann, der Elternteil, der zugunsten der Familie beruflich kürzertritt, wird plötzlich zum Kostenfall erklärt.

Parallel kommt der nächste Schlag beim Elterngeld. Familienministerin Karin Prien will es laut DemoFürAlle künftig nur noch 12 statt 14 Monate zahlen. Eine kleine monatliche Erhöhung soll darüber hinwegtäuschen, dass am Ende zwei volle Monate Unterstützung wegfallen. Unterm Strich, so DemoFürAlle, fehlte Familien damit eine halbe Milliarde Euro pro Jahr.

Dazu steht weiter das Ehegattensplitting unter Beschuss. Stück für Stück wird aus Familienpolitik eine Strafsteuer auf Ehe, Kinder und gegenseitige Verantwortung. Erst wird behauptet, man wolle modernisieren. Dann wird gekürzt. Am Ende zahlt genau die Mitte, die dieses Land überhaupt noch zusammenhält.

In einem Video spricht Hedwig von Beverfoerde mit Hartmut Steeb, Familienvater und langjähriger Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, über die politischen Angriffe auf Familien. Seine zentrale Warnung: Diese Politik bestraft die Entscheidung für Kinder.

Wer die beitragsfreie Mitversicherung und das Ehegattensplitting verteidigen will, sollte die Petition jetzt unterzeichnen und weiterverbreiten. DemoFürAlle verweist bereits auf mehr als 76.000 Unterschriften. Hier geht es zur Petition: Ehegattensplitting und Mitversicherung verteidigen.