Friedrich Merz plant offenbar eine neue Form der EU-Anbindung für die Ukraine. Wie BILD berichtet, soll es um eine „assoziierte Mitgliedschaft“ gehen, also eine Art EU-Mitgliedschaft light. Was harmlos klingt, wäre politisch ein massiver Schritt: Die Ukraine würde näher an Brüssel herangeführt, ohne dass der reguläre Beitritt mit all seinen offenen Konflikten ehrlich vor den Bürgern ausgetragen würde.

Nach dem Bericht soll Kiew Zugang zu EU-Sitzungen erhalten, sofern es um die Ukraine geht. Zugleich wäre die Ukraine bei Entscheidungen nicht stimmberechtigt. Das klingt nach weniger Macht, bedeutet aber vor allem: Brüssel schafft eine neue Zwischenkategorie, in der Pflichten, Geldflüsse und politische Bindungen wachsen können, während die demokratische Kontrolle weiter im Nebel bleibt.

Besonders brisant ist die sicherheitspolitische Seite. Laut BILD soll der Ukraine ermöglicht werden, sich der Beistandsklausel nach Artikel 42.7 des EU-Vertrags anzuschließen. Damit rückt die Frage in den Raum, ob Deutschland am Ende über eine juristische Hintertür tiefer in den Ukraine-Konflikt gezogen wird. Wer so etwas plant, muss es offen sagen und darf es nicht als diplomatische Kreativlösung verkaufen.

Merz präsentiert sich gern als Mann der Klarheit. Doch diese Konstruktion wirkt wie das Gegenteil: kein voller EU-Beitritt, weil der politisch zu heikel ist; keine echte Distanz, weil die Ukraine weiter angebunden werden soll; stattdessen ein Sondermodell, das Risiken auslagert und Verantwortlichkeiten verwischt. Für deutsche Steuerzahler und Bürger wäre das erneut ein Projekt, bei dem sie zahlen, haften und am Ende kaum gefragt werden.

Deutschland steckt wirtschaftlich in der Stagnation, die Infrastruktur bröckelt, Energie bleibt teuer, die Kommunen sind überlastet. Trotzdem kreist die politische Klasse weiter um immer neue Ukraine-Pakete, Garantien und Brüsseler Sonderwege. Statt zuerst die Interessen des eigenen Landes zu ordnen, wird der nächste europäische Mechanismus gebaut, der Deutschland tiefer bindet.

Eine EU-Mitgliedschaft light wäre keine kleine technische Lösung. Sie wäre ein politischer Präzedenzfall. Wenn Brüssel und Berlin Staaten künftig über Sonderkonstruktionen an EU-Rechte, Gelder und Beistandslogiken heranführen, ohne den Bürgern reinen Wein einzuschenken, dann wird der Beitritt durch die Vordertür nur noch zur Formsache. Die Hintertür steht dann längst offen.