EU-Bürokratie sperrt Heilpilze aus: Wie „Novel Food“ den Markt dichtmacht

Die EU drängt weitere traditionelle Heilpilze aus dem legalen Verkauf. Was in Asien seit Jahrhunderten verwendet und inzwischen intensiv erforscht wird, scheitert in Europa an einer bürokratischen Definition: Ohne Nachweis eines „nennenswerten Verzehrs“ vor dem 15. Mai 1997 gilt ein Produkt als Novel Food und darf ohne teure Zulassung nicht verkauft werden.

Wie TKP berichtet, betrifft das aktuell Coriolus versicolor, die Schmetterlingstramete. Händler dürfen entsprechende Vitalpilzprodukte seit Anfang Juli nicht mehr für den menschlichen Verzehr anbieten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigte die Novel-Food-Einstufung im Februar 2026.

Die Brüsseler Logik ist bemerkenswert: Weil der Pilz in Europa nicht wie ein Champignon gegessen, sondern traditionell als Heilmittel genutzt wurde, fehlt ihm ausgerechnet die geforderte Geschichte als Lebensmittel. Seine jahrhundertelange Verwendung in China und Japan zählt nicht. Auch eine frühere arzneiliche Nutzung in Europa ersetzt den Nachweis nicht.

Die Beweislast liegt vollständig beim Händler. Wer keinen ausreichenden Beleg für den Lebensmittelverzehr vor 1997 vorlegen kann, braucht ein Zulassungsverfahren mit Sicherheitsdossier, Laboranalysen und umfangreicher Dokumentation. Für kleine Anbieter ist das kaum finanzierbar. Große Lebensmittel- und Pharmakonzerne können solche Verfahren dagegen bezahlen oder später einzelne Wirkstoffe entwickeln, schützen und zu einem Vielfachen des Preises vermarkten.

Genau darin liegt die eigentliche Marktbereinigung. Es braucht keine schriftliche Bestellung aus einer Pharmalobby, wenn die Regulierung strukturell dasselbe Ergebnis liefert: Nicht patentierbare Naturprodukte verschwinden, kleine Händler geben auf und kapitalstarke Konzerne behalten den Zugang zum Zulassungsapparat.

Neben Coriolus werden auch bestimmte Produkte aus Igel-Stachelbart und Cordyceps militaris als neuartig behandelt. Bei Reishi, Cordyceps sinensis und anderen Pilzen hängt die Verkehrsfähigkeit von Pilzteil, Verarbeitung und Verwendungszweck ab. Der Novel-Food-Katalog der EU-Kommission ist zwar offiziell nicht bindend und nicht abschließend. Für Händler und Gerichte entfaltet er dennoch erhebliche praktische Wirkung.

Die Schmetterlingstramete enthält Polysaccharide, die seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht werden. Der daraus gewonnene Stoff PSK wird in Japan begleitend zu bestimmten Krebstherapien eingesetzt. Auch bei Igel-Stachelbart und Cordyceps werden mögliche Wirkungen auf Nerven, Entzündungsprozesse und das Immunsystem erforscht. Das bedeutet nicht, dass irgendein Pilzpulver Krebs heilt. Es zeigt aber, dass Brüssel hier keine bedeutungslosen Lifestyle-Produkte aus dem Verkehr zieht, sondern Naturstoffe mit ernsthaftem medizinischem Forschungspotenzial.

Qualitätskontrollen sind nötig. Pilzprodukte können falsch deklariert oder mit Schwermetallen und Schimmelpilzgiften belastet sein. Auch Wechselwirkungen mit Medikamenten sind möglich. Wer schwer erkrankt ist oder Arzneimittel einnimmt, sollte Vitalpilze deshalb nicht zur Selbsttherapie verwenden und schon gar keine notwendige Behandlung abbrechen.

Doch zwischen Qualitätskontrolle und faktischem Verkaufsverbot liegt ein gewaltiger Unterschied. Schadstoffgrenzen, Herkunftsnachweise und klare Warnhinweise wären möglich. Die EU wählt stattdessen ein Zulassungsmodell, das vor allem jene aussortiert, die sich den bürokratischen Eintrittspreis nicht leisten können.

So wird aus angeblichem Verbraucherschutz ein Schutzwall für große Marktteilnehmer. Naturstoffe bleiben draußen, bis ein finanzstarker Antragsteller sie durch das Brüsseler Nadelöhr trägt. Patienten verlieren Wahlmöglichkeiten, kleine Anbieter verlieren ihre Existenz und die Pharmaindustrie muss nicht einmal selbst ein Verbot fordern: Die EU-Bürokratie erledigt die Marktbereinigung.

Die Verbraucherzentrale weist auf fehlende klinische Nachweise für viele Heilversprechen sowie mögliche Risiken hin.