Ab heute gilt der KI-Stempel: Brüssel bestimmt, was gekennzeichnet werden muss

Seit heute, dem 2. August 2026, gelten die Transparenzpflichten aus Artikel 50 des EU AI Act. Was bislang häufig freiwillig gekennzeichnet wurde, wird damit zur gesetzlichen Vorgabe. Anbieter und Nutzer bestimmter KI-Systeme müssen offenlegen, wann Menschen mit einer Maschine kommunizieren oder wann Inhalte künstlich erzeugt beziehungsweise erheblich verändert wurden. Die EU-Kommission verkauft das als Schutz vor Täuschung. Tatsächlich entsteht ein neuer Kennzeichnungsapparat, dessen Grenzen Brüssel festlegt und dessen Fehler teuer werden können.

Betreiber von Chatbots müssen Nutzer grundsätzlich darauf hinweisen, dass sie mit einer KI sprechen. Anbieter generativer Systeme müssen künstlich erzeugte oder manipulierte Bilder, Audio-, Video- und Textinhalte maschinenlesbar markieren, soweit das technisch möglich ist. Wer Deepfakes veröffentlicht, muss deren künstlichen Ursprung sichtbar offenlegen. Auch der Einsatz von Emotionserkennung oder biometrischer Kategorisierung ist den betroffenen Personen mitzuteilen.

Besonders heikel ist die Regel für Texte zu Themen von öffentlichem Interesse. Werden solche Texte von einer KI erzeugt oder verändert, ist eine Kennzeichnung vorgeschrieben. Eine wichtige Ausnahme gilt jedoch, wenn ein Mensch den Inhalt geprüft hat und eine Person oder Redaktion die Verantwortung für die Veröffentlichung übernimmt. Damit ist nicht jeder redaktionell bearbeitete KI-Text automatisch mit einem Warnschild zu versehen. Kunst, Satire und vergleichbare Werke erhalten ebenfalls Sonderregeln, solange die Kennzeichnung das Werk nicht entstellt.

Für bereits vor dem 2. August bereitgestellte Systeme gilt bei der technischen Markierung eine Übergangsfrist bis zum 2. Dezember 2026. Alte Inhalte müssen nicht nachträglich beschriftet werden. Danach drohen bei Verstößen Geldbußen von bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Zuständig sind vor allem die nationalen Marktüberwachungsbehörden. Der Verordnungstext steht, doch Begriffe wie „wesentlich manipuliert“, „öffentlichem Interesse“ und „redaktionelle Verantwortung“ werden erst in der Praxis ihre volle Reichweite zeigen.

Genau dort beginnt das Problem. Ein sichtbarer Hinweis kann sinnvoll sein, wenn ein täuschend echtes Video oder eine künstliche Stimme im Umlauf ist. Ein staatlich vorgegebenes Etikett beweist aber weder, dass ein Inhalt falsch ist, noch macht das Fehlen eines Etiketts einen Inhalt wahr. Die Kennzeichnung schafft Transparenz, zugleich baut sie eine Infrastruktur auf, mit der Plattformen, Behörden und technische Dienstleister Inhalte automatisiert erfassen, sortieren und begrenzen können.

Die Pflichten treffen private Anbieter, Unternehmen, Medien und Plattformen mit erheblichem Haftungsdruck. Für gesetzlich erlaubte Einsätze zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten enthält Artikel 50 dagegen Ausnahmen und Sonderregeln. Das ist kein Freibrief für jede staatliche KI-Anwendung. Es zeigt aber das bekannte Muster: Der Bürger und die Redaktion müssen kennzeichnen, dokumentieren und im Zweifel vor Behörden erklären. Staatliche Stellen erhalten für ihre eigenen Zwecke besondere Spielräume. Wie schnell aus technischer Ordnung digitale Kontrolle wird, zeigt auch der F-NEWS-Überblick zum Ausbau des Überwachungsstaates.

Die neuen Vorgaben kommen ausgerechnet in einer Phase, in der KI-Systeme längst Aufgaben übernehmen, die weit über harmlose Textvorschläge hinausgehen. Anthropic wirbt etwa mit spezialisierten Modellen, die Sicherheitslücken entdecken und ausnutzen können. F-NEWS hat über das hochgerüstete Hacking-Modell Mythos berichtet. Ein Label auf einem Bild löst solche Risiken nicht. Es markiert nur die sichtbare Oberfläche, während die mächtigsten Anwendungen im Hintergrund laufen.

Brüssel hat damit nicht bloß eine Hinweispflicht geschaffen. Die EU bestimmt fortan, welche künstlichen Inhalte ein Kennzeichen tragen müssen, welche Ausnahmen gelten und wann ein Verstoß Millionen kosten kann. Transparenz darf nicht zum Vorwand werden, um eine neue technische Kontrollschicht über öffentliche Kommunikation zu legen. Der KI-Stempel kann Täuschung erkennbarer machen. Er kann aber ebenso zum Gütesiegel der Bürokratie werden: Was korrekt markiert ist, darf zirkulieren; was in eine unklare Kategorie fällt, wird vorsichtshalber aussortiert.