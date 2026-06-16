Erkrath: Polizei schießt Messer – Ukrainer vor Kita nieder

Wie die Polizei Mettmann berichtet, haben Beamte am Dienstagmorgen in Erkrath-Hochdahl einen bewaffneten Mann durch Schüsse gestoppt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 59-jährigen Ukrainer. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auslöser des Einsatzes war eine Zeugin, die gegen 9:55 Uhr einen Mann mit Messer in unmittelbarer Nähe von zwei Kindertagesstätten beobachtet hatte. Alarmierte Polizeibeamte trafen kurz darauf auf den Mann. Nach Angaben der Polizei bedrohte er die Einsatzkräfte mit dem Messer. Die Situation eskalierte, schließlich fielen Schüsse.

Der 59-Jährige wurde schwer verletzt. Weder Kinder noch andere Bürger oder Polizeibeamte kamen bei dem Vorfall zu Schaden. Die Behörden betonen zudem, dass derzeit keine Hinweise auf einen direkten Bezug zu den nahegelegenen Kitas vorliegen.

Die Ermittlungen zur Schussabgabe wurden aus Neutralitätsgründen von der Polizei Düsseldorf übernommen. Warum der Mann bewaffnet unterwegs war und weshalb er die Beamten bedrohte, ist bislang unklar.