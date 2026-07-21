EILMELDUNG: Thomas Krebs zu Unrecht im Maßregelvollzug? Schwere Vorwürfe wegen verstrichener Frist

Im Fall Thomas Krebs werden schwere Vorwürfe gegen die bayerische Justiz erhoben. Nach einem aktuellen Bericht von Pressecop24 befindet sich Krebs weiterhin im Maßregelvollzug in Lohr am Main, obwohl die gesetzliche Frist für die Prüfung seiner weiteren Unterbringung am 20. Juli 2026 verstrichen sein soll.

Der Bericht behauptet, die vorgeschriebene Anhörung sei nicht rechtzeitig erfolgt. Verantwortlich sei die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Würzburg. In den zugrunde liegenden Unterlagen sollen widersprüchliche Datumsangaben auftauchen. Trotz eines langen zeitlichen Vorlaufs sei es demnach nicht gelungen, den erforderlichen Prüfungstermin fristgerecht durchzuführen.

Bei einer Unterbringung im Maßregelvollzug geht es um einen besonders schweren Eingriff in das Grundrecht auf Freiheit. Pressecop24 argumentiert deshalb, dass die weitere Unterbringung nach Ablauf der Prüffrist verfassungswidrig sein könne. Arbeitsüberlastung, Urlaubszeiten oder Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Gutachter könnten eine Fristüberschreitung nach Darstellung des Portals nicht rechtfertigen.

Die Quelle fordert den Rechtsbeistand des Betroffenen auf, unverzüglich die Aufhebung des Unterbringungsbefehls und die Entlassung von Thomas Krebs zu beantragen. Sollte die zuständige Kammer nicht reagieren, müsse der Fall nach dieser Auffassung vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden.

Besonders brisant ist die behauptete Fristüberschreitung, weil eine Unterbringung im Maßregelvollzug zeitlich nicht von vornherein begrenzt ist. Gerade deshalb müssen die gesetzlichen Kontrollen zuverlässig und pünktlich erfolgen. Wenn die Darstellung und die genannten Daten zutreffen, müsste die Justiz umgehend erklären, auf welcher Rechtsgrundlage Krebs nach dem 20. Juli weiterhin festgehalten wird.

Eine Stellungnahme des Landgerichts Würzburg oder der zuständigen Einrichtung wird in dem Bericht nicht wiedergegeben. F-News folgt auf Wunsch ausschließlich der genannten Quelle. Ob die Frist tatsächlich ohne wirksame gerichtliche Entscheidung verstrichen ist und welche rechtlichen Folgen daraus entstehen, ist daher bislang nicht unabhängig bestätigt. Der erhobene Vorwurf wiegt dennoch so schwer, dass eine unverzügliche und öffentliche Antwort der bayerischen Justiz erforderlich ist.